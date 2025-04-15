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В РФ обозвали неполноценными украинок, которые отказались от фото с россиянками на награждении Кубка мира

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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В РФ обозвали неполноценными украинок, которые отказались от фото с россиянками на награждении Кубка мира

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин уничижительно высказался об украинских синхронистках Анастасии Шмониной и Дарье Мошинской, которые отказались от фото с соперницами из РФ. Представитель страны-агрессора с абсолютным презрением отметил, что наши соотечественницы не могут считаться полноценными атлетами.

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Об этом Габдуллин заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные кремлевские нарративы о невозможности политизации спорта, продемонстрировав, что полностью разделяет агрессию своей страны против Украины.

В РФ обозвали неполноценными украинок, которые отказались от фото с россиянками на награждении Кубка мира
В РФ обозвали неполноценными украинок, которые отказались от фото с россиянками на награждении Кубка мира

"Их поступок мы оцениваем как очередное проявление слабости. Слабости их тренерского состава, представителей, президентов национальных федераций, их национального олимпийского комитета. Ну а наши девочки, как всегда, проявили мудрость, проявили силу и показали, что именно российские спортсмены являются полноправными и полноценными наследниками большого опыта и большой истории, которую создал когда‑то Пьер де Кубертен", – сказал Габдуллин.

В РФ обозвали неполноценными украинок, которые отказались от фото с россиянками на награждении Кубка мира
В РФ обозвали неполноценными украинок, которые отказались от фото с россиянками на награждении Кубка мира

Ранее российские пропагандисты обвинили Шмонину и Мошинскую в том, что они попытались "испортить праздник" спортсменкам из РФ, которые завоевали "золото" этапа Кубка мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация водных видов спорта отреагировала на бойкот украинками Анастасией Шмониной и Дарьей Мошинской представительниц страны-агрессора, отметив, что он не выходит за рамки правил.

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