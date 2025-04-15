В РФ обозвали неполноценными украинок, которые отказались от фото с россиянками на награждении Кубка мира

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин уничижительно высказался об украинских синхронистках Анастасии Шмониной и Дарье Мошинской, которые отказались от фото с соперницами из РФ. Представитель страны-агрессора с абсолютным презрением отметил, что наши соотечественницы не могут считаться полноценными атлетами.

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Об этом Габдуллин заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные кремлевские нарративы о невозможности политизации спорта, продемонстрировав, что полностью разделяет агрессию своей страны против Украины.

"Их поступок мы оцениваем как очередное проявление слабости. Слабости их тренерского состава, представителей, президентов национальных федераций, их национального олимпийского комитета. Ну а наши девочки, как всегда, проявили мудрость, проявили силу и показали, что именно российские спортсмены являются полноправными и полноценными наследниками большого опыта и большой истории, которую создал когда‑то Пьер де Кубертен", – сказал Габдуллин.

Ранее российские пропагандисты обвинили Шмонину и Мошинскую в том, что они попытались "испортить праздник" спортсменкам из РФ, которые завоевали "золото" этапа Кубка мира.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация водных видов спорта отреагировала на бойкот украинками Анастасией Шмониной и Дарьей Мошинской представительниц страны-агрессора, отметив, что он не выходит за рамки правил.

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