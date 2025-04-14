В РФ обвинили украинок в попытке 'испортить праздник' россиянкам на награждении этапа Кубка мира

Украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от приветствий и совместного фото с российскими соперницами на Кубке мира по синхронному плаванию и вызвали ярость у росСМИ. Пропагандисты обвинили наших соотечественниц в провокации и попытках "испортить праздник".

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Об этом говорится в материала издания "Советский спорт" под названием "Новая провокация от Украины. Нашим синхронисткам показали, каким будет возвращение России". Пропагандист Георгий Горностаев сделал вид, что не понимает причин поступка наших девушек, а также пожаловался на русофобию.

"Конечно, этого стоило ожидать, ведь уже давно украинские спортсмены, за некоторыми исключениями, не фотографируются и не жмут руки россиянам, но факт остается фактом. Более того, украинки наглядно продемонстрировали, что может ждать российских спортсменов после возвращения на международную арену. Несмотря на длительное отсутствие, мы видим, что это не сильно влияло на результаты – россиянки продолжали тренироваться, работать и верить в возвращение. Оно, наконец, произошло и получилось триумфальным. И испортить праздник нам никто не сможет, даже украинцы со своими провокациями", – пишет так называемый журналист.

Отметим, что международная федерация также отреагировала на бойкот украинками представительниц страны-агрессорки, отметив, что он не выходит за рамки правил.

Как сообщал OBOZ.UA, юный украинский каратист Евгений Мельник отказался фотографироваться с российским участником во время соревнований в испанской Гвадалахаре. 13-летний киевлянин увидел, что в его весовой категории принимает участие парень из России и сознательно решил не делать общий снимок, позже объяснив свое решение.

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