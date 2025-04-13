Международная федерация официально отреагировала на поступок украинок во время награждения российских спортсменок на этапе Кубка мира по артистичному плаванию. Видео
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) заявили, что отказ украинских синхронисток фотографироваться с россиянками после награждения на Кубке мира в Египте, не выходит за рамки правил. 11 апреля россиянки Татьяна Гайдай и Майя Дорошко выиграли техническую программу дуэтов, а украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина заняли второе место, но отказались от совместного фото на пьедестале.
В организации подтвердили, что традиционного общего снимка призёров действительно не было, хотя он входит в протокол церемонии.
"Мы знаем, что во время церемонии награждения не было сделано традиционное групповое фото всех медалистов. Хотя это часть официального протокола, церемония прошла без сбоев, и все медали были вручены надлежащим образом", – говорится в заявлении.
World Aquatics добавила, что продолжает уделять внимание достижениям спортсменов и успешному проведению соревнований.
Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля украинки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина завоевали серебряные медали на Кубка мира по артистичному (синхронному) плаванию в Египте, после чего отказались участвовать в совместной фотосессии с нейтральными спортсменками из России. Во время церемонии награждения харьковчанки покинули пьедестал, проигнорировав просьбы организаторов встать рядом с россиянками.
Отметим, что ранее юный украинский каратист Евгений Мельник отказался фотографироваться с российским участником во время соревнований в испанской Гвадалахаре. 13-летний киевлянин увидел, что в его весовой категории принимает участие парень из России и сознательно решил не делать общий снимок, позже объяснив свое решение.
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