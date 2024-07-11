В полуфинале Евро-2024 произошел 'абсолютный позор'. Видео

Легендарный защитник сборной Англии Гари Невилл раскритиковал судейство полуфинальна чемпионата Европы-2024, в котором его соотечественники обыграли Нидерланды. Бывший футболист, в частности, возмутился назначением пенальти в ворота соперников, что позволило британцам сравнять счет в поединке вскоре после гола оппонентов.

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Об этом Невилл заявил в интервью таблоиду Daily Mail. Комментируя эпизод на 18-й минуте, когда капитану англичан Гарри Кейну досталось в борьбе с защитником Дензелом Думфрисом, легенда "Манчестер Юнайтед" отметил, что в эпизоде не было ни малейшего намека на нарушение со стороны игрока сборной Нидерландов.

"Как защитник я считаю, что это абсолютный позор. Совершенно позорное решение назначить такое наказание особенно в игре такой важности. Защитник естественным образом выдвигается вперед и пытается блокировать удар. Для меня это не пенальти. Очевидно, что Гарри получил удар, но давайте откровенно – нам просто повезло, хотя мы провели хороший первый тайм", – сказал Невилл.

Напомним, англичане обыграли нидерландцев, забив победный гол на 91-й минуте, и вышли в финал Евро-2024. 14 июля британцы сразятся со сборной Испании.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Испании установила невероятное достижение чемпионатов Европы по футболу в полуфинале первенства-2024 с Францией.

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