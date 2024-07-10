На чемпионате Европы по футболу произошло историческое событие

Сборная Испании по футболу стала первой в истории командой, которая выиграла шесть матчей одного розыгрыша чемпионата Европы в игровое время. Это стало известно после того, как "фурия роха" добыла волевую победу над Францией в полуфинале первенства-2024

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Такие данные приводит аналитическая копания Opta. Испанцы стали первым финалистом Евро-2024, который в эти дни проходит в Германии, забив французам два гола еще в первом тайме после того, как пропустили в свои ворота быстрый мяч от форварда ПСЖ Рандаля Коло-Муани.

До этого Испания на групповом этапе была сильнее Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). В матче 1/8 финала подопечные тренера Луиса де ла Фуэнте прошли сенсационную Грузию (4:1), а в следующем круге под занавес овертайма выбили с турнира хозяев немцев (2:1).

Таким образом, "фурия роха" стала первой командой, которой удалось добыть шесть побед на одном континентальном европейском первенстве в основные 90 или дополнительные 30 минут. Испания впервые с 2012 года сыграет в финале крупного турнира. 12 лет назад в Киеве пиренейцы разбили Италию 4:0 и первыми в истории защитили звание чемпионов Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, 16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль забил фантастический гол в ворота сборной Франции и вошел в историю чемпионатов Европы по футболу.

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