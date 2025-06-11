В Польше бизнесмен приехал купить знаменитый футбольный клуб подавился вареником и умер

Американский бизнесмен польского происхождения Томас Кокосиньский, который намеревался приобрести миноритарную долю в футбольном клубе "Висла" (Краков), трагически умер в 42 года. Он попал в реанимацию 4 июня после того, как подавился вареником в одном из ресторанов города.

Видео дня

Бизнесмен несколько дней находился в критическом состоянии. 10 июня консилиум врачей принял речение отключить его от аппарата ИВЛ из-за необратимого повреждения мозга, пишет wiadomosci.radiozet.pl.

Предприниматель прибыл в Польшу для финального этапа переговоров о вложении 5 миллионов долларов в 10-кратного чемпиона страны и приобретении пакета миноритарных акций. Уже в ближайшие дни Кокосиньский собирался перечислить первый миллион на счёт клуба, а полная сделка должна была быть завершена в течение трёх месяцев.

С 2010 года Кокосиньский возглавлял компанию Metalogic Industries в США, занимающуюся металлообработкой. Он проявлял искреннюю заинтересованность в развитии краковского клуба и лично посещал как домашние, так и выездные матчи.

Президент "Вислы" Ярослав Крулевский выразил соболезнования: "Он беззаветно влюбился в команду, как и я когда-то. Ходил на все матчи, всегда настойчиво искал билеты и хотел быть частью этого проекта всерьёз и надолго".

Крулевский добавил, что у Кокосиньского осталась семья – родители, с которыми он провёл последние часы их сына, а также братья, сёстры и близкие друзья, которые сейчас переживают тяжелую утрату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!