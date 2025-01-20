'В отличие от Усика': Ломаченко пообещали убежище в России

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев восхитился Василием Ломаченко, который, по данным СМИ, вложил средства в компанию российского бизнесмена Аркадия Новикова. Депутат Государственной думы заподозрил, что украинскому боксеру могут грозить санкции, и он призвал его переехать в РФ.

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Об этом Валуев заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат уничтожения Украины также цинично раскритиковал Александра Усика за его активную патриотичную позицию и критику российского террористического государства.

"В отличие от своего друга Усика, Василий не меняет мнение. Россия – щедрая страна и ценит постоянство взглядов. Думаю, в случае угрозы Ломаченко найдет у нас гостеприимство и заботу", – сказал Валуев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ломаченко стал совладельцем ресторана Новикова в американском Лос-Анджелесе.

Аркадий Новиков является одним из самых известных рестораторов РФ и владеет международной сетью заведений. Кроме того, он лично знаком со всей верхушкой страны-агрессора, включая диктатора Владимира Путина. Бизнесмен был доверенным лицом главаря Кремля на так называемых президентских выборах 2012-го и 2018 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Василий Ломаченко решил продать свой дом в США и остаться жить в Украине.

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