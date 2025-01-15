Ломаченко вложил деньги в компанию доверенного лица Путина – СМИ

Бывший чемпион мира в стрех весовых категориях Василий Ломаченко стал инвестором проекта российского бизнесмена Аркадия Новикова. Боксер из Белгород-Днестровского вложился в ресторан Novikov Beverly Hills, который находится в американском Лос-Анджелесе.

Видео дня

Об этом говорится в расследовании издания "Чемпион". По данным журналистов, компания Ломаченко Loma Power Holding, которая занимается консалтингом, стала инвестором заведения. Также стало известно, что менеджер боксера Эгис Климас является совладельцем Novikov Beverly Hills.

Литовец знаком с Новиковым еще со времен открытия Novikov Miami в 2018 году. Именно Климас привлек своего боксера к ресторанному бизнесу россиянина.

Аркадий Новиков является одним из самых известных рестораторов РФ и владеет международной сетью заведений. Кроме того, он лично знаком со всей верхушкой руководства страны-агрессорки, включая диктатора Владимира Путина. Бизнесмен был доверенным лицом главаря Кремля на так называемых президентских выборах 2012-го и 2018-го гг.

Среди партнеров Новикова – действующий премьер-министр России Михаил Мишустин и бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Василий Ломаченко решил продать свой том в США и остаться жить в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!