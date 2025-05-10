В 'Милане' появился 'новый Шевченко', став героем матча. Стадион в Италии скандировал имя 'украинца'. Видео

Мексиканский форвард "Милана" Сантьяго Хименес оформил дубль в матче Серии А против "Болоньи" и стал центральной фигурой встречи, завершившейся победой хозяев – 3:1. Особенное внимание привлекла надпись на его футболке – "Золотарчук", девичья фамилия матери, которая имеет украинское происхождение.

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Матч, приуроченный ко Дню матери, прошёл на "Сан-Сиро" в необычном формате: игроки "Милана" вышли на поле в футболках с фамилиями своих мам.

Хименес отличился на 73-й и 90+2-й минутах, а трибуны легендарного стадиона "Сан-Сиро" в Милане, вдохновлённые его игрой, начали скандировать фамилию этнического украинца.

Его первый гол помог сравнять счёт, а второй закрепил победу. Между ними гол забил Кристиан Пулишич.

Фамилия "Золотарчук" принадлежала деду Сантьяго по материнской линии — Хосе Золотарчуку, который имеет украинские корни, но точно неизвестно, откуда именно. Хосе умер в 2023 году –тогда игрок посвятил ему пост в соцсетях, а мексиканская сборная выразила соболезнования.

Хименес родился в Аргентине, вырос в Мексике и получил итальянское гражданство. Он взял седьмой номер в "Милане" — как и Андрей Шевченко. Болельщики уже начали сравнивать мексиканца с легендой клуба, а сам Шевченко отмечал его талант: "Он может изменить ход сезона для "Милана".

На счету Хименеса теперь 5 голов в 13 матчах Серии А. Победа над "Болоньей" стала для "Милана" четвёртой подряд, а следующую встречу эти команды проведут уже 14 мая – в финале Кубка Италии.

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