В матче 'Барселона' – 'Реал' определился чемпион Испании. Видео

Каталонская "Барселона" победила мадридский "Реал" и в 29-й раз стала чемпионом Испании. Поединок на легендарном стадионе "Камп Ноу" завершился со счетом 2:0, что сделало "сине-гранатовых" за три тура до окончания сезона 2025/2026 недостижимыми для ближайших преследователей в турнирной таблице.

Видео дня

Счёт был открыт уже на 9-й минуте: Маркус Рэшфорд точно исполнил штрафной удар с угла штрафной, ювелирно отправив мяч в верхний угол ворот, без шансов для Тибо Куртуа.

На 18-й минуте Барселона удвоила преимущество: Дани Ольмо отдал передачу, а Ферран Торрес завершил комбинацию точным ударом в правый угол.

В первом тайме "Реал" пытался отвечать через угловые и подключения Винисиуса Жуниора, однако защита "Барселоны" и вратарь Жоан Гарсия действовали надёжно. Дани Ольмо упустил момент с близкой дистанции, пробив неточно после отскока.

Во втором тайме игра оставалась под контролем "Барселоны", которая активно использовала короткий пас и удерживала темп. На 63-й минуте мадридцы усилиями Джуда Беллингема забили гол, но он был отменен из-за офсайда.

В концовке матча каталонцы уверенно контролировали мяч, не позволив сопернику организовать финальный штурм.

Отметим, что эта встреча началась с минуты молчания. Накануне Эль-класико стало известно, что у главного тренера "Барс" Ханси Флика в семье случилась смертельная трагедия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!