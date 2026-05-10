У главного тренера 'Барселоны' случилась смертельная трагедия перед решающей игрой с 'Реалом'

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик пережил семейную трагедию за несколько часов до матча с "Реалом" в чемпионате Испании. Каталонский клуб официально сообщил о смерти отца немецкого специалиста утром 10 мая.

"Барселона" опубликовала заявление, в котором выразила соболезнования наставнику и его семье. В клубе отметили, что вся "блауграна" разделяет боль тренера в этот тяжелый момент.

По данным испанского издания AS, отец Флика умер в ночь перед Эль-класико. Уточняется, что 61-летний специалист утром лично сообщил о случившемся футболистам и руководству клуба.

Несмотря на трагедию, немец решил остаться с командой на матч против "Реала". Ожидается, что Флик будет руководить "Барселоной" со скамейки запасных, после чего отправится в Германию к семье.

В "Реале" также отреагировали на трагедию и выступили с официальным заявлением.

""Реал" глубоко сожалеет о смерти отца Ханси Флика. Клуб выражает соболезнования его семье и близким. Покойся с миром", – говорится в сообщении мадридцев.

Матч "Барселона" – "Реал" может стать решающим в борьбе за чемпионство Ла Лиги. Каталонцы подходят к встрече с преимуществом в 11 очков за несколько туров до завершения сезона.

