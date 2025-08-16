В Китае непобедимый боксер-баскетболист одним ударом отправил соперника в брутальный нокаут головой в ринг. Видео

Вечер бокса в Пекине, главным событием которого стала успешная защита титула IBO International во втором полулёгком весе китайцем Сюй Цанем, подарил зрителям ещё один яркий эпизод. В андеркарде прошёл поединок между двумя китайцами, ранее игравшими в баскетбол, – Гэ Чжэнбо и Чжан Цзыи.

Видео дня

Оба спортсмена дебютировали на профессиональном ринге, но соперничество оказалось недолгим. Уже во втором раунде Чжэнбо сумел навязать агрессивный темп и отправил своего визави лицом в настил ринге. Судья вмешался и зафиксировал победу Гэ техническим нокаутом.

Таким образом, Чжэнбо начал карьеру в профи с уверенной виктории, а Чжан Цзыи записал в актив поражение. Этот бой стал частью шоу, где главной интригой было выступление Сюй Цаня — экс-чемпиона WBA в полулёгком весе, который одолел француза Жауада Бельмехди единогласным решением судей.

