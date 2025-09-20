В Киеве юный вратарь впал в кому после того, как его сбила машина. Объявлен сбор на лечение

Юный вратарь столичной детско-юношеской команды "ВулКан" Алексей Рощин оказался в критическом состоянии после того, как был сбит машиной на пешеходном переходе. ЧП произошло 7 сентября, а сам 10-летний футболист сразу впал в кому. У него біла диагностирована тяжелая форма черепно-мозговой травмы – диффузное аксональное повреждение головного мозга третьей степени.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написала мама Алексея Кристина Рощина. По ее словам, у сына больше всего пострадала часть мозга, которая отвечает за функционирование левой части тела. Юный голкипер все еще не пришел в сознание, а сейчас его готовят к переводу в реабилитационный центр "Модричи".

"7 сентября наша жизнь разделилась на "до" и "после". Наш самый старший сын, наш первенец Алексей, попал в страшную беду. Его сбила машина прямо на пешеходном переходе. Он сразу впал в кому. Долгие дни в реанимации – это борьба за каждый вздох и каждую надежду. Алексей уже начал двигать руками и ногами, поворачивать голову, открывать глаза. Пока хаотично. В сознание еще не приходил. Но это очень длительный путь, который может занять недели или даже месяцы. Продолжительность реабилитации никто не сможет предсказать. Это могут быть месяцы, может годы. Самое тяжелое и самое ответственное время – это первые 6 месяцев", – рассказала Кристина.

Семья Алексея объявила сбор на реабилитацию в размере 3 млн грн, так как один месяц пребывания в реабилитационном центре обойдется в 450-600 тысяч гривен.

Приватбанк – 4731 2196 4598 8837

Monobank

ПУМБ – 4206 5200 0013 7985

