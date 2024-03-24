В Киеве провели Всеукраинский турнир по самбо памяти капитана ГУР Назара Боровицкого

В Киеве провели Всеукраинский турнир по самбо памяти капитана Главного управления разведки Украины Назара Боровицкого. Соревновались между собой дети и юноши со всей Украины. На турнире также побывали украинские военные, а одно из подразделений ГУР получило для себя автомобиль, подаренный вице-президентом Федерации самбо Украины Александром Волковым.

Поединки проводились как между отдельными спортсменами, так и в командном зачете. Победители получили медали, кубки и ценные призы от Федерации самбо и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Участники турнира минутой молчания почтили всех погибших военных, упавших смертью храбрых на поле боя. Гимн Украины в начале турнира исполнил известный певец Ермак, ныне тоже воюющий.

''Мы очень рады проводить такие турниры. Это большая честь для нас. Я хотел бы поблагодарить судей, тренеров за их работу, а участников пожелать победы. Это не первое соревнование, которое мы проводим в память об украинских военных. Мы продолжим эту практику и дальше'', - рассказал вице-президент Федерации самбо Украины Александр Волков.

Среди почетных гостей турнира были действующие военнослужащие, экс-командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко, военный полка ''Азов'' Владислав ''Доцент'' Дутчак.

Турнир посвятили капитану ГУР МО Назарию Броневицкому. 30-летний военный всю свою жизнь отдал службе. Он родом из Полтавщины, выпускник Национальной академии Службы Безопасности Украины, участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины. Являлся участником экспедиции спасения в афганском Кабуле в 2021 году.

В день гибели Назар со своим подразделением вылетел вертолет Ми-8 в помощь раненым из ''Азовстали''. Но вертолет, не долетев всего несколько километров до подконтрольной Украине территории, был сбит вражеской ракетой. Это был его третий и последний полет в Мариуполе.

За личные мужество и героизм, за особые награды в защите государственного суверенитета, территориальной целостности отмечен орденом Золотая Звезда.

''Он стремился с самого детства быть военным и пошел по этому пути. Сын очень любил спорт. Он для него был важной частью жизни", – рассказал Богдан Бороцкий.