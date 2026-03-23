'В Израиле чувствовала себя безопаснее, чем в Украине': лидер сборной призналась, что думают в Италии о нашей войне и почему Турция – это лотерея

Форвард сборной Украины по баскетболу Татьяна Юркевичус, которая помогла "сине-желтым" преодолеть первый раунд квалификации в отборе на Евробаскет-2027, рассказала о жизни в Израиле и выступлениях за "Хапоэль" из Беэр-Шева и сравнила местную систему безопасности с украинской. Также баскетболистка призналась почему больше не хочет играть в других европейских странах и мечтает вернуться домой.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA Татьяна отметила разницу в восприятии нашей войны в Израиле и Италии, где выступала раньше, и сколько в среднем получают игроки за рубежом.

– Татьяна, вы сейчас играете в Израиле, где также идет война. Как так случилось?

– Я каждый год получала предложения оттуда. И еще до того, как в октябре 2023-го у них снова началась война, у меня был фактически готов контракт, мне нужно было только подписать его. Это был как раз 2023 год. И я просто просыпаюсь утром, звоню своему агенту и говорю, что не поеду. Он спрашивает, почему? А я говорю, что не знаю, просто чувствовала, что не еду туда и все.

Агент мне сразу: "Тань, ты что? Мы уже со всеми тренерами пообщались, контракт уже готов, они уже все подписали. Ну как ты так отказываешься? Все супер, тебе все подходит, им все подходит". А я просто чувствую, что нет. И все. И мы отказываемся, я подписываю контракт в Италии, который был хуже по финансам, но я так чувствовала себя комфортнее и безопаснее.

В следующем году в Израиле война еще продолжалась, но активная фаза стихла, и меня снова спрашивают, поеду ли? Я снова отказалась, потому что еще как-то боялась и переживала. А в прошлом году как-то так получилось, что я просто закончила сезон, который сложился для меня хорошо, и сказала своему агенту, что не хочу никуда спешить, я хочу дождаться лучшего предложения для себя и подписаться туда, куда я захочу.

Мы подписались уже в августе, хотя все хотят сделать это в апреле-мае, чтобы летом спокойно готовиться и знать, что тебя ждет дальше. А я, наоборот, говорила Марко, что буду ждать до последнего, мол, я знаю, что будет что-то классное. И действительно – 8 августа я общалась сначала с одной командой в Израиле, они хотели меня подписать, но я хотела поехать со своей собакой, она для меня как поддержка, и поэтому не смогли договориться.

А когда они спохватились, мол, давайте-давайте, мы найдем отдельные апартаменты, все сделаем, я уже вела переговоры с другой командой – "Хапоэль" из Беэр-Шева. И мне понравилось их желание работать со мной. Меня все устраивало, было даже лучше в каких-то аспектах, и я просто почувствовала, что это мое. И я летела туда вообще без страха. За все время, что я там находилась, – со 2 сентября 2025-го по 3 марта 2026-го, за три дня до моего отлета в сборную ни одной сирены, вообще ничего не было.

А они меня очень сильно готовили к возможным обстрелам, рассказывали все правила безопасности, была специальная программа, которая показывает, где, что и когда надо быть осторожным. То есть, они меня столько готовили... И когда за все эти месяцы ничего не произошло, я спрашивала: так где же оно? Вы меня, наверное, обманываете (улыбается). А они говорят: "Это какой-то нонсенс, что за полгода ничего не было".

И вот буквально за три дня до конца моего сезона, я уже имела билет на Варшаву, у них началась такая активная фаза с Ираном. Я не скажу, что мне было страшно. Конечно, сначала ты просто не знаешь, как себя вести, но очень быстро приходишь в себя. И плюс мы понимаем, что живем этими тревогами каждый день в Украине.

Но в Израиле я чувствовала себя безопаснее. Потому что в каждой квартире у тебя есть специальная комната. Она полностью из металла, и если не будет прямого попадания ракеты именно в эту комнату, а прилететь тебе в квартиру, с тобой ничего не произойдет. Потому что они уже 25 или 30 лет живут со всем этим и строят дома на основе этого. Плюс, конечно, у Израиля есть этот железный купол. Поэтому как-то чувствуешь себя безопаснее. Но, конечно, нельзя быть в безопасности в такой ситуации, потому что никогда не знаешь, что может произойти.

Однако, например, девушки мне рассказывали, что своими глазами видели дом, куда прилетела баллистическая ракета. И весь дом стоит, а разруха только в одной квартире. У нас, не дай Бог, попадает такая ракета, то складываются подъезд или падает весь дом. Потому что, когда возводились наши дома, никто не думал, что такое может быть.

А вероятность того, что ракета попадет именно в эту комнату, "мамат", ну.... А от дрона вообще ничего не будет. Да, будет волна, но эту комнату не разрушит.

– С таким соседом Украине тоже нужны эти технологии.

– И я бы очень хотела, чтобы новые дома в Украине строили хотя бы с подземным паркингом, который будет обустроен всем, учитывая наши реалии. Поэтому, я же говорю, для меня это было достаточно легкое решение поехать в Израиль. И мне, на самом деле, там очень понравилось. Люди очень добрые. Они живут здесь и сейчас. Они живут с этим всем, что происходит. Они знают, что их страна воюет с теми и с теми, но они просто живут жизнью.

Они работают, ходят себе на пляж и по ресторанам каждый вечер. То есть, они хотят жить сейчас, а не ждать, когда это все закончится, потому что знают, что это не закончится. А в Украине после полномасштабного вторжения мы очень долгое время жили на паузе. Мы ждали, что вот еще немножко – и все. А уже прошло четыре года, и за это время рождались дети, появилось поколение.

То есть, невозможно поставить жизнь на паузу. А если это, не дай Бог, конечно, будет длиться 10 лет? Надо быть готовым. Вот в Израиле, когда вот началась эта война, первая тревога прозвучала в шесть утра. А первая тревога – это предупреждение, что что-то может произойти, чтобы все находились недалеко от укрытия. Когда раздается тревога, у тебя есть минута спрятаться, потому что через минуту будут взрывы.

У меня была соседка, которая уже три года в Израиле, она уже все прошла и все знает. И вот после той тревоги в шесть утра я спрашиваю у нее, слушай, это может быть долго? Она говорит, ну, мы можем целый день просидеть в квартире. Я говорю, что мне надо выгулять собаку. Она отвечает: "Да иди, не бойся, у тебя еще есть время".

Я выхожу на улицу и вижу, что кто-то играет в баскетбол. В шесть утра! Кто-то бегает. Я в шоке. У меня вообще разнится понимание всего этого. Я прихожу домой и говорю Алисе, что не понимаю, как так. А она отвечает, что это нормально. Люди живут дальше. Никто не боится.

– У нас тоже уже никто не боится.

– Но когда у нас началась война, первые месяца три, наверное, никто не понимал, что происходит, что делать и куда бежать. А в Израиле все ждали этого. Все были готовы. Они, правда, думали, что, видимо, все начнется после Рамадана, ведь это священный праздник для мусульман. Но были готовы.

Сейчас, конечно, у них ситуация не из лучших. В баскетболе сейчас все приостановилось. Во-первых, из-за выступления за сборные у нас и так должен был быть перерыв до аж 23 марта. Но местная федерация разговаривала с клубами о том, что они хотят продолжать чемпионат с 30 марта, если это будет безопасно. И я просто не знаю, сколько девушек приедет в разные команды, потому что сейчас многие уехали за границу.

– А сколько у вас в команде израильтянок?

– Восемь. Но они хотят, чтобы состав был более на уровне. Поскольку это самый ответственный момент сезона – плей-офф, борьба за чемпионство. Но я не знаю, кто приедет. Могут приехать вообще новые люди – те, кто готов там играть. Мне тоже предлагали поехать в другую команду. Но я буду смотреть по ситуации, ведь у меня нет такого, что я боюсь поехать. Но если там будет опасно, я не поеду. Просто потому, что оно того не стоит, скажем так.

Конечно, хочется побороться за чемпионство, потому что команда, которая мне также предлагала контракт – Ашдод, будет играть за титул. Я говорила с тренеркой, и пока что мы ждем, как будут развиваться, события, а дальше уже будет видно.

– А куда вы едете после сборной?

– Домой. Это Винницкая область, город Бар. И там буду ждать. Но куда-то дальше подписываться на какой-то более долгий срок я не готова.

– До "Хапоэля" вы выступали в Италии, можете сравнить, например, как относятся к нам и нашей войне там и в Израиле?

– Если честно, то в Италии вообще люди не в контексте. Вообще. Они могут спросить, а что там? Есть ли еще война, или уже нет? Вот такого плана. Как и во многих странах. То есть, если раньше все, что произошло в Украине, было на телевидении, то сейчас нет. Вообще. И для меня это было немного странно. Потому что, когда я смотрю какие-то там выступления в их парламенте, как за нас борется премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как она за нас ссорится с теми европейцами, это вызывает уважение. Мне очень приятно, что она так за нас стоит. А обычные люди – нет. У них есть свои дела и ничего больше не интересует.

В Израиле люди больше осведомлены о войне в Украине, потому что там живет очень много украинцев и очень много русских, которые выехали из РФ по политическим соображениям. Но в Израиль не так легко попасть. Они сейчас очень много людей депортируют. Очень! И украинцев тоже. Я не знаю, почему так происходит, но за этот год я очень удивилась тому, что они так чистят население.

Например, моя близкая подруга хотела приехать, у нее была электронная виза, у нее был обратный билет, у нее было все, но ее не пустили в Израиль. Был вариант нанять адвоката, но это стоило 5000 долларов. Просто, чтобы он приехал в аэропорт и что-то там договаривался. Но это огромные деньги, и она приехала только на два дня, то она оставалась в транзитной зоне и потом ее депортировали.

И я читала очень много похожих историй. Например, человек, украинец, живет в Израиле 5-6 лет, работает, платит налоги. И как-то ему просто пришло письмо, что через месяц или два он должен уехать из Израиля навсегда. И ничего сделать нельзя, потому что там все очень серьезно.

Вот приезжаешь в аэропорт и видишь группу людей, которые не знают, пустят их или нет. Скорее всего, нет. Но у них страна небольшая, а уровень жизни там достаточно хороший. Ну, и там все дорого, а люди платят очень большие налоги – 32%. И они постоянно очень придирчивы к тем, кто хочет туда заехать.

– А где бы хотелось еще поиграть?

– Хотелось бы вернуться в Израиль. Мне там хорошо. Я там себя достаточно комфортно чувствую в плане баскетбола. Меня там уже многие знают. И поэтому мне все подходит. Я уже там заявила о себе, нашла себя. И мне супер. Поэтому, если, конечно, будет безопасно, то я поеду играть в следующем сезоне туда.

Европу уже не хочу. Уже все. Даже, если брать топовые чемпионаты – Испания, Италия... даже Турция – не факт, что ты вообще получаешь те деньги, на которые подписываешься. Турция – это вообще такая лотерея.

– Ничего себе! Но та же Алина Ягупова отыграла в Турции столько сезонов, уже как своя.

– Алина – да... Но, кроме "Фенербахче" у них там есть много других команд. А вот такие клубы, как сейчас "Галатасарай", "Бешикташ", у них тоже очень много нюансов. Это все очень рискованно. Просто на удачу. Моя знакомая отыграла в Турции год и получила всего две зарплаты. Они ей до сих пор ничего не выплатили. И команда была очень хорошая.

А Италия и Испания вообще не хотят платить деньги. Они хотят подписать баскетболиста максимально дешево, потому что знают, что у них играть престижно. И за счет этого они набирают игроков. То есть, если ты хочешь в дальнейшем где-то хорошо подписаться, тебе надо иметь один из этих клубов у себя в карьерном листе и иметь хорошую статистику.

Пока ты молод, то тебе это подходит. А когда уже 31, то ты уже думаешь: "Да, надо себя немножко обеспечить". У меня каждый год есть предложение из Испании, но там такие смешные деньги...

– А какие сейчас в среднем зарплаты в европейском баскетболе? Или от и до.

– И 1000 евро, я уверена, наши девушки могут получать. А в Европе, если они предлагают 4000 евро, то это супер контракт, надо брать. Но это не самые топовые клубы, а так средний сегмент. А в моем возрасте ты уже немного думаешь о будущем. Понимаешь, что после окончания карьеры надо будет искать работу, поэтому надо дополнительно вложиться в какое-то обучение.

Надо обеспечить себя каким-то домом, потому что в Украине с обычной зарплаты тоже сложно заработать деньги на жилье.

– Но вы планируете вернуться в Украину?

– Конечно, конечно. Когда у меня спрашивают, где был мой лучший сезон, я всем говорю, что это было в Украине, в "Прометее". Я всем рассказываю, что это был просто лучший год в моей жизни. Настолько мне было там кайфово и по-домашнему, что я просто мечтаю, что мы будем играть дома, в Украине. Что вернутся наши девочки, что нам будет безопасно играть и интересно.

Я очень хочу, чтобы мы наконец сборной играли дома. Это моя мечта. Не знаю, дождусь ли я этого в качестве игрока, но я очень надеюсь.

– Ну да, вы же хорошо помните, как в Киеве мы переигрывали Францию.

– Да, это мои лучшие воспоминания о баскетболе. Эта игра, тот 2021 год – то для меня какой-то свет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!