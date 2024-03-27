В финале плей-офф отбора Евро-2024 произошло историческое событие

Сборная Грузии по футболу впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы. В финале плей-офф отборочного турнира к первенству континента-2024 подопечные французского тренера Вилли Саньоля обыграли на своем поле команду Греции в серии пенальти – 4:2.

Хозяев поддерживал полный стадион в Тбилиси, которые ждали исторического триумфа. Сама игра не порадовала болельщиков обилием голевых моментов. За весь первый тайм команды лишь один раз сумели попасть в створ ворот.

После перерыва команды еще больше закрылись из-за боязнь ошибиться. В итоге поединок плавно прикатился к дополнительному времени. Интересно. что овертайм стал самой зрелищной частью поединка. В одном из моментом греки были близки к голу, однако удар защитника Константиноса Мавропаноса пришелся в перекладину.

Судьба путевки на Евро-2024 решилась в серии 11-метровых. Футболисты гостей дважды не смогли реализовать свои удары и уступили.

Для Грузии этот триумф стал историческим, а болельщики устроили настоящее безумие. Сначала они заполнили поле стадиона в Тбилиси, а затем праздновали победу на улицах грузинских городов.

Как сообщал OBOZ.UA, определились все участники финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии и соперники украинской сборной.

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