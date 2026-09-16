В Донецкой области российские оккупанты убили украинского дзюдоиста

Выполняя боевую задачу в Донецкой области, погиб украинский дзюдоист и защитник Александр Иванов. Бывший спортсмен был бойцом 66-й ОМБр имени Мстислава Храброго и принял участие в своем последнем бою на Лиманском направлении.

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Александр был воспитанником днепровского дзюдо. Долгое время тренировался в зале СДЮСШОР № 6 под руководством Александра Александровича Ленкова и имел хорошие перспективы. Здесь формировались его спортивный характер, выдержка, дисциплина, настойчивость и умение не сдаваться после поражения.

Александр выходил на татами на городских и областных чемпионатах, участвовал в турнирах национального масштаба. "За годы занятий дзюдо он прошел путь, на котором результат определяют не только физическая сила и техника, но и характер спортсмена. Эти навыки впоследствии пригодились ему уже в другой борьбе — за Украину", — отметили в Спорткомитете Украины.

Иванов посвятил дзюдо около десяти лет, а после полномасштабного вторжения встал на защиту страны и своей семьи. Александр вступил в ряды обороны в апреле 2022 года и принимал участие в самых ожесточённых боях. Долгое время в составе 66-й ОМБр имени Мстислава Храброго сдерживал врага на Лиманском направлении.

В Донецкой области и закончился жизненный путь защитника и бывшего дзюдоиста. Теперь Александру Иванову навсегда останется 35 лет. Прощание с героем состоялось 14 сентября в поселке Слобожанское.

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