Пообещал побратимам самые вкусные деруны и не вернулся: чемпиона Украины по MMA убили в Донецкой области

7 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания погиб борец смешанных единоборств и военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Александр Дедов. 27-летний защитник, который был старшим оператором беспилотных авиационных комплексов, попал под артиллерийский обстрел в Донецкой области и получил ранения, несовместимые с жизнью.

Александр родился 26 мая 1998 года, с детства увлекался спортом. И хотя учился хорошо и участвовал в школьных спектаклях, со своим лучшим другом, тоже Сашей, мог прогулять уроки: "Часто вместо уроков убегали играть в футбол. Могли сойти с автобуса раньше и пойти на поле. Играли часами, пока не стемнеет. Бывали и ссоры, могли даже подраться, но через несколько минут уже сидели вместе и общались, будто ничего не произошло. Даже вместе научились курить. Это была настоящая дружба".

А вскоре Дедов увлекся единоборствами. И однажды появился на пороз клуба боевых искусств "Гепард" в родном городе Тульчин, Винницкой областной. Дедов оказался хорошим и волевым бойцом, регулярно становился чемпионом страны и призером областных и всеукраинских соревнований, был кандидатом в мастера спорта по смешанным единоборствам ММА.

"Александр с детства тянулся к спорту. Был настойчивым, целеустремленным, знал, чего хочет, и упорно шел к этому. Даже во время службы находил возможность приходить на тренировки. Для него это было важно – держать форму и работать над собой. Помогал младшим, подсказывал, поддерживал. У него были планы на будущее – стать тренером", – вспоминал наставник Владимир Соляр.

Коллеги рассказывали, что Александр мечтал о национальной сборной, стремился к результатам и шел к ним: "Был сильным спортсменом, но свою силу оставлял в зале, на ринге. В жизни был спокойным, доброжелательным человеком".

В 2018 году, после обучения в Тульчинском профессиональном училище № 41, присоединился в ряды Государственной пограничной службы Украины. Большую часть военного пути он провел в Могилев-Подольском пограничном отряде, где показал себя настоящим профессионалом. Во время службы в отряде Дедов защищал родину в Донецкой области.

"Саша был настоящей душой коллектива. Любые боевые выезды с ним были четко организованы, ведь он излучал уверенность, которую передавал другим. Даже самые сложные задачи Александр принимал с улыбкой, оставаясь надежным коллегой и верным другом, на которого всегда можно было положиться", – отмечали собратья.

В начале 2026 года Александр решил стать частью подразделения "Феникс" 3-го пограничного отряда имени Героя Украины Евгения Пикуса. Александр достаточно легко освоил беспилотники и прикрывал небо над линией фронта.

Вообще Александр не любил сидеть без дела. Побратимы рассказали, что в перерывах между боевыми заданиями он постоянно учился, а время от времени баловал их вкусными блюдами: "Лучше всего у него получались солянка и жареная картошка. Когда шел на последнее задание, пообещал: "Как вернусь – приготовлю вам самые вкусные деруны".

Но деруны Дедова побратимы уже не попробовали – 7 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Черниговка Донецкой области спортсмен попал под артиллерийский обстрел и ушел в мир иной.

Дома защитника ждали родители и младший брат Артем, а также любовь всей жизни – жена Александра и двухлетний сын Макар.

