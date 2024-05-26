В чемпионате Украины тренер показал арбитру красную карточку в матче. Видео

Необычным моментом ознаменовался матч девятого тура группы на выбывания в Первой лиге ПФЛ между "Металлургом" и "Подольем" из Хмельницкого. Во время игры на запорожской "Славутич Арены" главный тренер гостей Виталий Костышин показал рефери красную карточку.

Инцидент случился в конце встречи. На 82-й минуте рефери из Донецка Александр Титов поставил пенальти в ворота "Подолья". Удар точно реализовал Хуссин.

Костышин бурно возмущался действиями Титова, из-за чего тот решил выгнать наставника хмельниччан с поля.

Однако вместо этого коуч сам "удалил" арбитра, после чего демонстративно выбросил карту, развернулся, и ушел со стадиона.

Комментатор настолько удивился увиденному, что потерял дар речи.

"А вот это уже сложно прокомментировать на самом деле. Виталий Костышин забрал красную карточку, которая ему адресовалась... Ну, за это должны быть санкции", – заявил комментатор.

Поединок в итоге завершился со счетом 1:0 в пользу запорожской команді

Как сообщал OBOZ.UA, Матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между лондонским "Брентфордом" и "Вулвз" из Вулвергемптона стал объектом обсуждения в социальных сетях, но не из-за счета (1:1). Основной причиной стал поступок главного арбитра Тони Хэррингтон, который показал круглую красную карточку.

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