В Кубке Англии судья неожиданно показал футболисту круглую красную карточку. Что это означает

Матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу между лондонским "Брентфордом" и "Вулвз" из Вулвергемптона стал объектом обсуждения в социальных сетях, но не из-за счета (1:1). Основной причиной стал поступок главного арбитра Тони Хэррингтон, который показал круглую красную карточку.

Видео дня

На 9-й минуте бразильский хавбек "Вулвз" Жоао Гомес шипами удари по ноге Кристиана Нергора. Рефери моментально принял решение про удаление, но достал карточку неожиданной формы.

Стоит отметить, что правильность решения подтвердил и видеоассистент VAR. Теперь Гомесу грозит дисквалификация на три матча.

В комментариях болельщики начали интересоваться, почему карточка была не прямоугольной. Как оказалось, тема с круглыми карточками не новая, и их показывали еще в 90-х.

На это существуют две причины.

Первая: это сделано для того, чтобы арбитр их не перепутал в кармане, когда надо быстро вынести решение. И вторая: это помогает игрокам с дальтонизмом понять, какая именно карточка.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 октября прошлого года болельщики, присутствовавшие на матче пятого дивизиона в Португалии, стали свидетелями крайне редкого футбольного зрелища – белой карточки. Видео за несколько часов стало вирусным в сети.

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