В чемпионате Украины по баскетболу определился первый финалист Суперлиги Favbet

"Днепр" одержал волевую победу во втором матче полуфинала чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, победив в Черкассах местные "Черкаськи Мавпы" - 77:73. Действующие чемпионы Украины стали первым участником финальной серии плей-офф-2025.

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Суперлига. Плей-офф, 1/2 финала, матч №2

Черкассы, ПС Будивельник

Черкаськи Мавпы - Днепр 73:77 (21:18, 26:21, 11:19, 15:19)

Мавпы: Агафонов 18+7 подборов - 3 потери, Климов 13+7 подборов, Марченко 10, Клебан 4, Кошеватский 2+9 передач - старт, Дюпри 21, Пирогов 5, Упырь 0

Днепр: Тимофеенко 22+5 подборов + 2 перехвата, Конев 17+11 подборов + 4 передачи, Закурдаев 13+7 подборов, Загреба 9+11 подборов + 2 блок-шота, Горобченко 4 — старт, Дубоненко 6, Сорочан 4, Сипало

Счет в серии - 0-2

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