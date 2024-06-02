В чемпионате Ирана забит фантастический победный гол из центра поля. Видео

Центральный защитник клуба "Зоб Ахан" Фариборз Герами отметился феноменальным ударом в 27-м туре чемпионата страны в Про-лиге (наивысший футбольный дивизион Ирана). 31-летний футболист смог поразить ворота "Пайкана" сверхдальним ударом.

На 42-й минуте Герами получил пас в районе центрального круга и увидел, что голкипер гостей далеко вышел из рамки. Игрок "Зоб Ахана" без раздумий пробил в сторону ворот, не оставив шансов вратарю.

Этот гол оказался единственным и победным в игре. На 79-й минуте хозяева получили право на пенальти, однако нападающий Мохсен Азарпад не реализовал удар.

В турнирной таблице чемпионата Ирана "Зоб Ахан" идет на пятом месте (42 очка). "Пайкан" предпоследний, 15-й (27 баллов).

Как сообщал OBOZ.UA, не так давно голкипер польского футбольного клуба "Радомяк" из города Радом Габриэль Кобыляк отметился невероятным ударом в 26-м туре Экстраклассы. 22-летний голкипер юношеской сборной Польши забил сверхдальний гол в ворота "Пущи".

На 66-й минуте Кобыляк решил отправить своих одноклубников в быструю контратаку. Для этого вратарь вышел как можно дальше и мощно послал мяч по направлению к чужим воротам.

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