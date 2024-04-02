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В Польше вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,4 т.
В Польше вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Голкипер польского футбольного клуба "Радомяк" из города Радом Габриель Кобыляк отметился невероятным ударом в 26-м туре Экстраклассы. 22-летний голкипер юношеской сборной Польши забил сверхдальный гол в ворота "Пущи".

На 66-й минуте Кобыляк решил отправить своих одноклубников в быструю контратаку. Для этого вратарь вышел как можно дальше и мощно послал мяч по направлению к чужим воротам.

В Польше вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Голкипер "Пущи" Оливер Зых прекрасно видел момент удара, но не рассчитал угол отскока. Круглый снаряд предательски ударился об газон, после чего перескочил Зыха и влетел в рамку.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:1. В турнирной таблица "Радомяк" с 32 очками занимает 11-е место. Для Кобиляка это стало первым голом в карьере за 121 сыгранный матч.

В Польше вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году вратарь "Атлетико Морелия" Сантьяго Рамирес отметился невероятным голом в полуфинале Лиги развития (второй по силе футбольный дивизион Мексики). Эпизод случился на последних секундах гостевого матча против "Селаи".

В Польше вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

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