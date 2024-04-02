В Польше вратарь забил фантастический гол ударом от своих ворот. Видео

Голкипер польского футбольного клуба "Радомяк" из города Радом Габриель Кобыляк отметился невероятным ударом в 26-м туре Экстраклассы. 22-летний голкипер юношеской сборной Польши забил сверхдальный гол в ворота "Пущи".

На 66-й минуте Кобыляк решил отправить своих одноклубников в быструю контратаку. Для этого вратарь вышел как можно дальше и мощно послал мяч по направлению к чужим воротам.

Голкипер "Пущи" Оливер Зых прекрасно видел момент удара, но не рассчитал угол отскока. Круглый снаряд предательски ударился об газон, после чего перескочил Зыха и влетел в рамку.

В итоге встреча завершилась со счетом 1:1. В турнирной таблица "Радомяк" с 32 очками занимает 11-е место. Для Кобиляка это стало первым голом в карьере за 121 сыгранный матч.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году вратарь "Атлетико Морелия" Сантьяго Рамирес отметился невероятным голом в полуфинале Лиги развития (второй по силе футбольный дивизион Мексики). Эпизод случился на последних секундах гостевого матча против "Селаи".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!