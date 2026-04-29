В Австралии непобедимый супертяж выиграл бой страшным нокаутом за 74 секунды. Видео

Непобежденный австралийский супертяж Теремоана Теремоана (11-0, 11 КО), четвертьфиналист Олимпийских игр-2024 и чемпион Тихоокеанских игр-2023, одержал очередную досрочную победу на профи-ринге. 28-летний боксер нокаутировал 43-летнего представителя Тонги Боуи Тупоу (29-8, 20 КО) уже в первом раунде, завершив поединок за 74 секунды.

Видео дня

Бой прошел в Мельбурне на арене The Melbourne Pavilion. Теремоана с первых секунд контролировал ход поединка, а развязка наступила после точного апперкота, после которого последовало добивание.

Для австралийца эта победа стала 11-й в карьере, все завершены нокаутом. Тупоу потерпел восьмое поражение при 29 победах.

После боя Теремоана признал, что остался доволен своим выступлением и поблагодарил высшие силы за победу. Он отметил, что по ходу поединка немного переживал за соперника, но в целом сумел выполнить план и быстро завершить бой.

По его словам, он рассматривает себя как претендента на титул чемпиона Австралии и готов выйти против любого соперника в хэвивейте, если это организует его команда. Боксер также подчеркнул, что уважает Боуи Тупоу за выход в ринг, несмотря на возраст и опыт, и объяснил исход разницей в скорости и молодости.

В завершение Теремоана добавил, что хочет продолжить карьеру за пределами Австралии и боксировать на международной арене, заявив: "с кем бы меня ни поставили, я разберусь".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!