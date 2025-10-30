Украинские футбольные клубы за последние 10 лет продали своих воспитанников в команды из других стран на общую сумму в 339 миллионов евро. По этом показателю представители нашей страны замкнули топ-15 во всем мире, причем по трансферам игроков в возрасте от 21 года до 23 лет они и вовсе вошли в тройку лучших.

Видео дня

Соответствующие данные привел Международный центр спортивных исследований (CIES) на своем официальном сайте. Продаже футболистов 21-23-х лет составляют 60% от всех трансферов воспитанников наших клубов.

Лидерами же рейтинга являются французы, которые с 2016 по 2025 год заработали почти четыре миллиарда евро на подготовке и трансферах своих игроков. Бразильские клубы пополнили свою казну на €2,6 млрд, а испанские – на 2,2.

Португалия, Аргентина, Англия, Италия, Нидерланды и Германия перешагнули отметку в миллиард евро. Российские пропагандистские СМИ с грустью констатировали, что их клубы работают в три раза худше украинцев, заработав всего 107 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший нападающий сборной России Александр Кокорин предрек полное фиаско командам из страны в международных турнирах после их возвращения в них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!