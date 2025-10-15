Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин выразил уверенность в том, что представителей страны-агрессорки не ждет ничего хорошего после возвращения в международные турниры. По его словам, нынешний уровень национального первенства РФ и его участников значительно уступает европейским.

Об этом Кокорин заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". 34-летний форвард, который защищает цвета кипрского "Ариса" и больше всего запомнился тюремным сроком за избиение одного из посетителей московских кафе, подчеркнул, что сейчас в РФ должны делать упор на молодежь.

"Просто представьте: завтра все возвращается, мы играем в еврокубках. Думаю, будет позорище. Так что говорил это для того, чтобы сейчас была дорога молодым, росли новые таланты. И чтобы, если чудом все откроется, мы были к этому готовы. Переживаю за Россию, за наш чемпионат, хочу, чтобы он вернулся к тому состоянию, когда мы начинали карьеры. Вот тогда было классно! Все конкурентоспособны, со всеми интересно играть, наши знаменитые "Лужники" забиты... Вот о чем вспоминаю и скучаю", – сказал Кокорон.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) потребовали присуждать техническое поражение команде, которая откажется играть с представителями РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию.

