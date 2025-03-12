'Нужно разбомбить Киев!' Чемпион ОИ из РФ выдал дичь из-за отстранения российской гимнастки

Олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился злобным и кровожадным высказыванием после того, как Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить нейтральный статус Виктории Листуновой. Ярый Z-патриот обвинил в этом украинцев и представителей Скандинавии.

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина не только лицемерно обвинил Украину в агрессии против РФ, но и призвал "разбомбить Киев". Захлебываясь от собственной ненависти, он также пожаловался на то, что страна-агрессорка лишена голоса в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Нас не только на Олимпиаду не допустят... Какой может быть статус, если Украина бомбит нашу область? Нужно разбомбить Киев и тогда нас везде пустят! У нас никого в МОК нет! Какие-то ср*ные скандинавы решают вопросы в спорте. Я жду, когда наша пресса уже проснется!" – закатил истерику Тихонов.

Отметим, что по версии Листуновой, ее не допустили к международным турнирам якобы из-за поздравления с 9 мая в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатили истерику после того, как FIG отказалась предоставить нейтральный статус чемпионке ОИ-2020 Виктории Листуновой.

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