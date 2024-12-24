'Усик завершит карьеру'. Украинца призвали 'целовать английскую землю и говорить ей 'спасибо'

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис (28-3, 20 КО) уверен, что победа чемпиона, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше над британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) должна стать последней для украинца. По мнению 39-летнего латвийца, Усик должен повесить перчатки на гвоздь.

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"Я думаю, Усик завершит карьеру. На его месте я бы так поступил. Почему? Потому что уйти красиво – это нужно уметь. Я думаю, он собрал все возможные сливки, которые мог. Благодаря Суперсерии и английским боксерам он забрал все, что можно было забрать. Да, он должен каждый раз приезжать в Англию, целовать английскую землю и говорить: "Спасибо за то, что ты мне дала", – сказал Бриедис в интервью для YouTube-канала "Студия бокса Виктора Ялымова".

Майрис добавил, что Усик стал самым крутым боксером в Украине, но он никогда бы в жизни не заработал таких денег, какие он заработал в Англии.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 декабря, за несколько недель до реванша с Тайсоном Фьюри, Бриедис выразил уверенность, что этот бой станет последним в карьере Александра Усика. По словам латвийца, который проигрывал нашему соотечественнику в 2018 году, украинцу уже не хватает ресурса для продолжения выступлений на ринге.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединил все пояса супертяжелого дивизиона.

22 декабря Усик повторно победил Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

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