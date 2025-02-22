Усик выбежал на стадион перед футболом в Саудовской Аравии и поразил трибуны своим поступком. Фотофакт

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) посетил футбольный матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Украинец, прибывший в Эр-Рияд на вечер бокса Бивол - Бетербиев 2 , решил посетить игру "Аль-Насра".

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Наш соотечественник перед матчем против "Аль-Эттифака" надел желтую футболку "Аль-Насра" и поддержал команду, за которую играет Криштиану Роналду.

Усик выбежал на поле стадиона "Короля Сауда" и сделал фирменный жест празднования гола от Роналду. В ответ трибуны восторженно загудели.

По ходу встречи украинский супертяж еще несколько раз попадал на большие экраны стадиона, спровоцировав овации трибун.

Стоит отметить, что такой перфоманс Александра не помог "Аль-Насру", который проиграл со счетом 2:3. В турнирной таблице столичный клуб занимает четвертое место.

Как сообщал OBOZ.UA, вечер бокса в Эр-Рияде 22 февраля пройдет без Даниэля Дюбуа, который снялся с боя с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) из-за болезни. Несмотря на это Усик намерен добиваться от британца нового поединка.

Отметим, что Паркер теперь подерется с конголезцем Мартином Баколе (21-1, 16 КО), а победитель боя станет обязательным претендентом на бой с Александром. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) намерена сделать исключение для украинского суперчемпиона по проведению защиты титулов.

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