Усик – Верхувен: букмекеры назвали котировки на чемпионский бой

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) считается явным фаворитом боя с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Наш соотечественник будет защищать пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в поединке 23 мая.

Видео дня

Грандиозной шоу пройдет в Египте в Пирамидах Гизы. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Верхувен. Ориентировочное время начала – 23:45 по киевскому времени.

За два с половиной месяца до поединка букмекеры определились с котировками. Ставки на победу Усика принимаются с коэффициентом 1,05. Ничья оценивается индексом 34,00. А показатели на успех Верхувена достигают уровня 15,00.

На минувших выходных WBC санкционировал добровольную защиту Александром своего пояса в бою с Рико. А искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером.

Как сообщал OBOZ.UA, Александра Усика заподозрили в совершении безумного поступка, который буквально "похоронит бокс".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!