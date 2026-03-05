'Я просил хотя бы 100 Tomahawk': Зеленский рассказал, каким дальнобойным оружием сейчас обладает Украина

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего последнего визита в Вашингтон, просил у президента США Дональда Трампа крылатые ракеты "Томагавк", но получил отказ. Теперь же он видит результаты их применения во время операции в Иране.

Об этом он заявил в интервью американской газете The Independent. Поэтому, по его словам, Украина вынуждена была разработать собственные дальнобойные ракеты.

Как отмечает издание, тогда Зеленский посетил Белый дом, чтобы убедить главу Белого дома разрешить продажу дальнобойных ракет "Томагавк" Европе, чтобы их смогла получить Украина. Однако его усилия в конце концов провалились, и теперь ракеты используются в огромном количестве против Ирана.

Зеленский сказал, что видел разные оценки относительно того, сколько ракет использовали против Ирана.

"2000? Я точно не знаю, сколько было за первые два дня. Знаете, сколько я просил у Соединенных Штатов? 200. Я просил хотя бы 100", – говорит Зеленский.

Ракетное оружие ВСУ

Глава государства также добавил, что Киев уже получает от Великобритании крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP, которые уже себя результативно проявили. Остальное дальнобойное оружие исключительно является украинской разработкой.

"Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы также получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все. Мы не получали ничего другого от других стран, что имеет дальность более 200 или 250 километров. Никогда. Все эти дальнобойные способности – 500-1000 километров и более – были созданы в Украине", – заверил Зеленский.

Напомним, ранее в Великобритании отметили, что украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" более мощная и эффективная, чем американские "Томагавки". Дальность полета "Фламинго" достигает 3000 км – вдвое больше, чем у американского аналога, а полезная нагрузка ракеты также вдвое мощнее – более тонны взрывчатки.

Как сообщал OBOZ.UA, американский оборонный концерн Raytheon заключил с Пентагоном пять рамочных соглашений, направленных на наращивание производства ракет и пополнение арсеналов США в перспективе до семи лет. В частности, производство крылатых ракет "Томагавк" планируют нарастить до более тысячи единиц в год против нынешних около 50.

