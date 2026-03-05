До 7 часов без света подряд: какие графики отключений электроэнергии действуют в Украине 5 марта

В Украине продолжаются ограничения подачи электроэнергии – в течение дня в ряде регионов для населения действуют графики почасовых отключений (ГПВ). Причем из-за обстрелов некоторые общины в Запорожье, Днепропетровской и Харьковской областях остаются без света.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и облэнерго. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения, поэтому об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго своего региона. OBOZ.UA следит за ситуацией в энергосистеме и оперативно информирует об изменениях в графиках отключений.

Какова ситуация на данный момент

В большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения , а для предприятий — графики ограничения мощности.

, а для предприятий — Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения .

. Где позволяет ситуация с безопасностью, ремонтные бригады уже работают над восстановлением, но до отбоя тревоги энергетики не выходят на объекты.

Киев

В столице применяются индивидуальные графики отключений, то есть для каждого адреса или дома действуют отдельные ограничения. Узнать их можно на сайте ДТЭК, чат-боте "ДТЭК Киевские электросети" и в приложении "Киев Цифровой"

Киевская область

В регионе действуют стабилизационные графики – свет будут отключать до 5 часов в течение дня:

Очередь 1.1: 10:30-14:00 (3 часа 30 мин);

10:30-14:00 (3 часа 30 мин); Очередь 1.2: 10:30-14:00 (3 ч 30 мин);

10:30-14:00 (3 ч 30 мин); Очередь 2.1: 21:00-24:00 (3 часа);

21:00-24:00 (3 часа); Очередь 2.2: свет весь день;

свет весь день; Очередь 3.1: 14:00-17:30 (3 ч 30 мин);

14:00-17:30 (3 ч 30 мин); Очередь 3.2: 14:00-17:30 (3 ч 30 мин);

14:00-17:30 (3 ч 30 мин); Очередь 4.1: 16:00-18:00 (2 часа);

16:00-18:00 (2 часа); Очередь 4.2 : свет весь день;

: свет весь день; Очередь 5.1 : 18:00-21:00 (3 часа);

: 18:00-21:00 (3 часа); Очередь 5.2: свет весь день;

свет весь день; Очередь 6.1: 08:00-10:30 (2 ч 30 мин); 17:30-20:00 (2 ч 30 мин);

08:00-10:30 (2 ч 30 мин); 17:30-20:00 (2 ч 30 мин); Очередь6.2: 08:00-10:30 (2 ч 30 мин); 17:30-20:00 (2 ч 30 мин).

Днепропетровская область

В ДТЭК предупредили жителей региона о стабилизационных отключениях в течение дня, которые могут достигать до 7 часов подряд:

Очередь 1.1: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);

08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин); Очередь 1.2: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);

08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин); Очередь 2.1: 08:00-09:00 (1 час); 12:30-19:30 (7 часов);

08:00-09:00 (1 час); 12:30-19:30 (7 часов); Очередь 2.2: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);

08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин); Очередь 3.1: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);

09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч); Очередь 3.2: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 16:00-20:00 (4 ч);

09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 16:00-20:00 (4 ч); Очередь 4.1: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);

09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч); Очередь 4.2: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);

09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч); Очередь 5.1: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин); 23:00-24:00 (1 час);

12:30-16:00 (3 ч 30 мин); 23:00-24:00 (1 час); Очередь 5.2: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин);

12:30-16:00 (3 ч 30 мин); Очередь 6.1: 10:00-16:00 (6 ч); 23:00-24:00 (1 ч);

10:00-16:00 (6 ч); 23:00-24:00 (1 ч); Очередь 6.2: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин); 23:00-24:00 (1 час).

Запорожская область

Несмотря на то, что некоторые громады региона временно остаются без света, в большинстве области действуют стабилизационные графики, сообщили в"Запорожьеоблэнерго":

Очередь 1.1: 12:00-17:00 (5 часов);

12:00-17:00 (5 часов); Очередь 1.2: 13:30-17:00 (3 часа 30 мин);

13:30-17:00 (3 часа 30 мин); Очередь 2.1: 07:30-09:30 (2 часа);

07:30-09:30 (2 часа); Очередь 2.2: 16:30-20:30 (4 часа);

16:30-20:30 (4 часа); Очередь 3.1: 21:00-24:00 (3 часа);

21:00-24:00 (3 часа); Очередь 4.1: 07:30-09:30 (2 ч);

07:30-09:30 (2 ч); Очередь 4.2: 16:30-20:30 (4 ч);

16:30-20:30 (4 ч); Очередь 5.1: 12:00-17:00 (5 ч);

12:00-17:00 (5 ч); Очередь 6.1: 16:30-21:30 (5 ч);

16:30-21:30 (5 ч); Очередь6.2: 07:30-09:30 (2 часа).

Одесская область

В ДТЭК предупредили жителей региона, что в Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика.

Полтавская область

В области действуют графики почасовых отключений. В период 8:00-20:00 ограничения затронут по 2 очереди одновременно, а затем – по 1,5 очереди:

Очередь 1.1: 18:00-22:00 (4 часа);

18:00-22:00 (4 часа); Очередь 1.2: 16:00-20:00 (4 ч); 22:00-00:00 (2 ч);

16:00-20:00 (4 ч); 22:00-00:00 (2 ч); Очередь 2.1: 14:00-18:00 (4 ч); 20:00-22:00 (2 ч);

14:00-18:00 (4 ч); 20:00-22:00 (2 ч); Очередь 2.2: 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч);

12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч); Очередь 3.1: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-20:00 (4 ч);

10:00-14:00 (4 ч); 16:00-20:00 (4 ч); Очередь 3.2: 08:00-12:00 (4 ч); 14:00-18:00 (4 ч);

08:00-12:00 (4 ч); 14:00-18:00 (4 ч); Очередь 4.1: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч);

08:00-10:00 (2 ч); 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч); Очередь 4.2: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-18:00 (2 ч);

10:00-14:00 (4 ч); 16:00-18:00 (2 ч); Очередь 5.1: 08:00-12:00 (4 ч); 14:00-16:00 (2 ч);

08:00-12:00 (4 ч); 14:00-16:00 (2 ч); Очередь 5.2: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч);

08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч); Очередь 6.1: 10:00-12:00 (2 часа); 22:00-00:00 (2 часа);

10:00-12:00 (2 часа); 22:00-00:00 (2 часа); Очередь 6.2: 20:00-00:00 (4 ч).

Сумская область

Общая максимальная продолжительность отключений электроэнергии для населения в течение дня – 8 часов, но для большинства жителей ограничения не будут превышать 2-6 часов:

Очередь 1.1: 08:00-12:00 (4 часа); 14:00-18:00 (4 часа);

08:00-12:00 (4 часа); 14:00-18:00 (4 часа); Очередь 1.2: 08:00-10:00 (2 часа); 12:00-16:00 (4 часа);

08:00-10:00 (2 часа); 12:00-16:00 (4 часа); Очередь 2.1: 10:00-14:00 (4 ч);

10:00-14:00 (4 ч); Очередь 2.2: 08:00-12:00 (4 часа);

08:00-12:00 (4 часа); Очередь 3.1: 08:00-10:00 (2 часа);

08:00-10:00 (2 часа); Очередь 3.2: 22:00-00:00 (2 ч);

22:00-00:00 (2 ч); Очередь 4.1: 20:00-00:00 (4 ч);

20:00-00:00 (4 ч); Очередь 4.2: 18:00-22:00 (4 ч);

18:00-22:00 (4 ч); Очередь 5.1: 16:00-20:00 (4 ч); 22:00-00:00 (2 ч);

16:00-20:00 (4 ч); 22:00-00:00 (2 ч); Очередь 5.2: 14:00-18:00 (4 ч); 20:00-22:00 (2 ч);

14:00-18:00 (4 ч); 20:00-22:00 (2 ч); Очередь 6.1: 12:00-16:00 (4 часа); 18:00-20:00 (2 часа);

12:00-16:00 (4 часа); 18:00-20:00 (2 часа); Очередь 6.2: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-20:00 (4 ч).

Харьковская область

В "Харьковоблэнерго" предупредили, что графики отключений действуют круглосуточно, хотя на самом деле до 8 утра ограничения не применялись:

Очередь 1.1: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин);

13:00-16:30 (3 ч 30 мин); Очередь 1.2: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин);

13:00-16:30 (3 ч 30 мин); Очередь 2.1: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин);

13:00-16:30 (3 ч 30 мин); Очередь 2.2: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин);

13:00-16:30 (3 ч 30 мин); Очередь 3.1: 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин);

08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин); Очередь 3.2: 08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 16:30-20:00 (3 ч 30 мин);

08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 16:30-20:00 (3 ч 30 мин); Очередь 4.1: 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин);

08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин); Очередь 4.2: 08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 16:30-20:00 (3 ч 30 мин);

08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 16:30-20:00 (3 ч 30 мин); Очередь 5.1: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин); 20:00-23:30 (3 ч 30 мин);

09:30-13:00 (3 ч 30 мин); 20:00-23:30 (3 ч 30 мин); Очередь 5.2: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин); 20:00-23:30 (3 ч 30 мин);

09:30-13:00 (3 ч 30 мин); 20:00-23:30 (3 ч 30 мин); Очередь 6.1: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин); 20:00-23:30 (3 ч 30 мин);

09:30-13:00 (3 ч 30 мин); 20:00-23:30 (3 ч 30 мин); Очередь 6.2: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин).

Где смотреть график отключений электричества для своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, дефицит генерации электроэнергии в Украине снизился с 5-6 ГВт зимой до 1 ГВт сейчас. По словам вице-премьера – министра энергетики Дениса Шмыгаля, это позволило в последние дни существенно смягчились графики отключений электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!