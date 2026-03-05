До 7 часов без света подряд: какие графики отключений электроэнергии действуют в Украине 5 марта
В Украине продолжаются ограничения подачи электроэнергии – в течение дня в ряде регионов для населения действуют графики почасовых отключений (ГПВ). Причем из-за обстрелов некоторые общины в Запорожье, Днепропетровской и Харьковской областях остаются без света.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики и облэнерго. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения, поэтому об изменениях в энергоснабжении можно узнать на страницах облэнерго своего региона. OBOZ.UA следит за ситуацией в энергосистеме и оперативно информирует об изменениях в графиках отключений.
Какова ситуация на данный момент
- В большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий — графики ограничения мощности.
- Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
- Где позволяет ситуация с безопасностью, ремонтные бригады уже работают над восстановлением, но до отбоя тревоги энергетики не выходят на объекты.
Киев
В столице применяются индивидуальные графики отключений, то есть для каждого адреса или дома действуют отдельные ограничения. Узнать их можно на сайте ДТЭК, чат-боте "ДТЭК Киевские электросети" и в приложении "Киев Цифровой"
Киевская область
В регионе действуют стабилизационные графики – свет будут отключать до 5 часов в течение дня:
- Очередь 1.1: 10:30-14:00 (3 часа 30 мин);
- Очередь1.2: 10:30-14:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь 2.1: 21:00-24:00 (3 часа);
- Очередь2.2: свет весь день;
- Очередь 3.1: 14:00-17:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь3.2: 14:00-17:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 4.1: 16:00-18:00 (2 часа);
- Очередь4.2: свет весь день;
- Очередь 5.1: 18:00-21:00 (3 часа);
- Очередь5.2: свет весь день;
- Очередь 6.1: 08:00-10:30 (2 ч 30 мин); 17:30-20:00 (2 ч 30 мин);
- Очередь6.2: 08:00-10:30 (2 ч 30 мин); 17:30-20:00 (2 ч 30 мин).
Днепропетровская область
В ДТЭК предупредили жителей региона о стабилизационных отключениях в течение дня, которые могут достигать до 7 часов подряд:
- Очередь 1.1: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);
- Очередь1.2: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);
- Очередь 2.1: 08:00-09:00 (1 час); 12:30-19:30 (7 часов);
- Очередь2.2: 08:00-09:00 (1 час); 16:00-19:30 (3 часа 30 мин);
- Очередь 3.1: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);
- Очередь 3.2: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 16:00-20:00 (4 ч);
- Очередь 4.1: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);
- Очередь 4.2: 09:00-12:30 (3 ч 30 мин); 20:00-23:00 (3 ч);
- Очередь 5.1: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин); 23:00-24:00 (1 час);
- Очередь 5.2: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь 6.1: 10:00-16:00 (6 ч); 23:00-24:00 (1 ч);
- Очередь 6.2: 12:30-16:00 (3 ч 30 мин); 23:00-24:00 (1 час).
Запорожская область
Несмотря на то, что некоторые громады региона временно остаются без света, в большинстве области действуют стабилизационные графики, сообщили в"Запорожьеоблэнерго":
- Очередь 1.1: 12:00-17:00 (5 часов);
- Очередь1.2: 13:30-17:00 (3 часа 30 мин);
- Очередь 2.1: 07:30-09:30 (2 часа);
- Очередь 2.2: 16:30-20:30 (4 часа);
- Очередь 3.1: 21:00-24:00 (3 часа);
- Очередь 4.1: 07:30-09:30 (2 ч);
- Очередь 4.2: 16:30-20:30 (4 ч);
- Очередь 5.1: 12:00-17:00 (5 ч);
- Очередь 6.1: 16:30-21:30 (5 ч);
- Очередь6.2: 07:30-09:30 (2 часа).
Одесская область
В ДТЭК предупредили жителей региона, что в Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика.
Полтавская область
В области действуют графики почасовых отключений. В период 8:00-20:00 ограничения затронут по 2 очереди одновременно, а затем – по 1,5 очереди:
- Очередь 1.1: 18:00-22:00 (4 часа);
- Очередь1.2: 16:00-20:00 (4 ч); 22:00-00:00 (2 ч);
- Очередь 2.1: 14:00-18:00 (4 ч); 20:00-22:00 (2 ч);
- Очередь 2.2: 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч);
- Очередь 3.1: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-20:00 (4 ч);
- Очередь3.2: 08:00-12:00 (4 ч); 14:00-18:00 (4 ч);
- Очередь 4.1: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-16:00 (4 ч); 18:00-20:00 (2 ч);
- Очередь 4.2: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-18:00 (2 ч);
- Очередь 5.1: 08:00-12:00 (4 ч); 14:00-16:00 (2 ч);
- Очередь5.2: 08:00-10:00 (2 ч); 12:00-14:00 (2 ч);
- Очередь 6.1: 10:00-12:00 (2 часа); 22:00-00:00 (2 часа);
- Очередь 6.2: 20:00-00:00 (4 ч).
Сумская область
Общая максимальная продолжительность отключений электроэнергии для населения в течение дня – 8 часов, но для большинства жителей ограничения не будут превышать 2-6 часов:
- Очередь 1.1: 08:00-12:00 (4 часа); 14:00-18:00 (4 часа);
- Очередь1.2: 08:00-10:00 (2 часа); 12:00-16:00 (4 часа);
- Очередь 2.1: 10:00-14:00 (4 ч);
- Очередь2.2: 08:00-12:00 (4 часа);
- Очередь 3.1: 08:00-10:00 (2 часа);
- Очередь 3.2: 22:00-00:00 (2 ч);
- Очередь 4.1: 20:00-00:00 (4 ч);
- Очередь 4.2: 18:00-22:00 (4 ч);
- Очередь 5.1: 16:00-20:00 (4 ч); 22:00-00:00 (2 ч);
- Очередь 5.2: 14:00-18:00 (4 ч); 20:00-22:00 (2 ч);
- Очередь 6.1: 12:00-16:00 (4 часа); 18:00-20:00 (2 часа);
- Очередь 6.2: 10:00-14:00 (4 ч); 16:00-20:00 (4 ч).
Харьковская область
В "Харьковоблэнерго" предупредили, что графики отключений действуют круглосуточно, хотя на самом деле до 8 утра ограничения не применялись:
- Очередь 1.1: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь1.2: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 2.1: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 2.2: 13:00-16:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 3.1: 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин);
- Очередь3.2: 08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 16:30-20:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь 4.1: 08:00-09:30 (1 час 30 мин); 16:30-20:00 (3 часа 30 мин);
- Очередь4.2: 08:00-09:30 (1 ч 30 мин); 16:30-20:00 (3 ч 30 мин);
- Очередь 5.1: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин); 20:00-23:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 5.2: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин); 20:00-23:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 6.1: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин); 20:00-23:30 (3 ч 30 мин);
- Очередь 6.2: 09:30-13:00 (3 ч 30 мин).
Где смотреть график отключений электричества для своей области
Как сообщал OBOZ.UA, дефицит генерации электроэнергии в Украине снизился с 5-6 ГВт зимой до 1 ГВт сейчас. По словам вице-премьера – министра энергетики Дениса Шмыгаля, это позволило в последние дни существенно смягчились графики отключений электроэнергии.
