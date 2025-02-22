Усик совершил 'сенсационный трансфер' в клуб Криштиану Роналду. Фотофакт

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) спровоцировал волну шуток в интернете после того, как сфотографировался в форме футбольного клуба "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду. Украинец, прибывший в Эр-Рияд на вечер бокса Бивол - Бетербиев 2 , решил посмотреть игру чемпионата Саудовской Аравии.

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Перед поединком Александр снялся в небольшой фотосессии в желтой форме. В сети начали шутить, что Усик совершил переход в команду Роналду, не уведомив свою предыдущую команду - "Полесье".

Представители житомирской команды в комментариях под снимком уже успели отреагировать, оставив несколько озадаченных смайлов.

Напомним, что Александр перед встречей против "Аль-Эттифака" в Эр-Рияде выбежал на поле стадиона "Короля Сауда" и сделал фирменный жест празднования гола от Роналду. В ответ трибуны восторженно загудели.

По ходу встречи украинский супертяж еще несколько раз попадал на большие экраны стадиона, спровоцировав овации трибун.

Стоит отметить, что такой перфоманс Александра не помог "Аль-Насру", который проиграл со счетом 2:3. В турнирной таблице столичный клуб занимает четвертое место.

Как сообщал OBOZ.UA, вечер бокса в Эр-Рияде 22 февраля пройдет без Даниэля Дюбуа, который снялся с боя с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО) из-за болезни. Несмотря на это Усик намерен добиваться от британца нового поединка.

Отметим, что Паркер теперь подерется с конголезцем Мартином Баколе (21-1, 16 КО), а победитель боя станет обязательным претендентом на бой с Александром. При этом Всемирная боксерская организация (WBO) намерена сделать исключение для украинского суперчемпиона по проведению защиты титулов.

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