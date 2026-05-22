Битва за Армению: решающие выборы за 'развод' с Москвой и как Путин готовит для армян 'украинский сценарий'

Парламентские выборы в Армении 7 июня выходят далеко за пределы обычного внутриполитического голосования. Они станут проверкой стратегии страны по сближению с Западом. Начиная с 2023 года Армения окончательно проиграла многолетнюю войну за Нагорный Карабах. С тех пор ее лидер Никол Пашинян переключает свое внимание на Америку и Европу и работает над мирным договором с Азербайджаном. Через несколько недель армяне вынесут свой вердикт относительно его усилий на всеобщих парламентских выборах. Опросы общественного мнения показывают, что он имеет большие шансы победить.

Такой сценарий явно не входит в планы Кремля. Последние заявления российского диктатора Владимира Путина подтверждают, Москва так просто не отпустит Армению и рассматривает нынешнюю избирательную кампанию как жесткую битву за сохранение своего влияния на Южном Кавказе.

О том, как почему выборы в Армении сверхважные в разрезе общеевропейской политики – в материале OBOZ.UA.

Постепенное освобождение

Еще несколько лет назад трудно было представить, что страна-член ОДКБ заморозит свое участие в организации и начнет открыто критиковать российскую модель безопасности. Ереван отказывается финансировать ОДКБ, дистанцируется от российских интеграционных механизмов и все активнее сотрудничает с Западом. Особенно заметно усилились контакты Армении с Францией, ЕС и США. Запад пытается закрепиться в регионе не только политически, но и экономически, и в сфере безопасности. Для самой Армении это вопрос не только идеологии, но и выживания. Страна пытается уменьшить критическую зависимость от российской энергетики, логистики и рынка.

Ключевой причиной резкого изменения общественных настроений в Армении стала потеря Нагорного Карабаха. Эти события серьезно подорвали доверие к России как "гаранту безопасности". Для значительной части армянского общества стало очевидно: Москва либо не смогла, либо не захотела реально вмешаться в критический момент. Российские миротворцы, присутствие которых годами подавалось как "основа стабильности в регионе", просто самоустранились. В результате, в Ереване все чаще стали задаваться вопросом о целесообразности дальнейшей зависимости от Кремля.

После карабахского поражения курс правительства Никола Пашиняна заметно изменился. Если ранее речь шла преимущественно о попытках баланса между Россией и Западом, то теперь в Армении открыто говорят о кардинальном изменении внешней политики, союзов безопасности и экономических связей. Именно поэтому накануне важнейших парламентских выборов Пашинян приглашает в Ереван европейских партнеров, а не традиционных "союзников" по ОДКБ или ЕАЭС.

Два пути для Армении

Нынешняя кампания превратилась в противостояние двух направлений дальнейшей судьбы страны. Проевропейское олицетворяет действующий премьер Никол Пашинян, а пророссийское – Роберт Кочарян и Самвел Карапетян.

Никол Пашинян предлагает модель постепенного выхода из российской зависимости, нормализацию отношений с соседями, открытие логистических маршрутов и расширение сотрудничества с Западом. Его ставка – избежание новой большой войны и попытка превратить Армению в более самостоятельное государство.

Роберт Кочарян ассоциируется с возвращением к жесткой пророссийской линии. Его видение – ставка на "стратегический союз" с РФ, конфронтацию с Азербайджаном и Турцией. Он имеет давние личные связи с Путиным. Его поездка в Москву накануне кампании только усилили подозрения относительно прямой поддержки Кремля. Для России этот политик остается значительно более прогнозируемой и контролируемой фигурой, чем Пашинян.

Еще один представитель этого направления – Самвел Карапетян, российско-армянский олигарх. Он владеет в России группой компаний и находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в 4,1 млрд долларов. В Армении его обвинили в том числе в публичных призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности страны. Он находится под подпиской о невыезде. "Сильная Армения" Карапетяна повторяет те же нарративы, что и политическая сила Кочаряна.

Согласно с последними опросами, партия "Гражданский договор" Пашиняна набирает около 30% голосов, значительно опережая ближайшего преследователя – партию Карапетяна.

Кремль: прямые угрозы и подготовка к борьбе за Армению

Россия обеспечивает 85% поставок газа в Армению и все еще имеет там военную базу, а российские компании держат под контролем жизненно важную инфраструктуру. РФ недавно запретила продажу армянской воды "Джермук" из сомнительных санитарных соображений. Но лишь запрета минеральной воды Кремлю мало. В последние дни заявления представителей Кремля и лично Путина указывают на неприкрытое разочарование очередным внешнеполитическим поражением.

"Армения может приобрести "большие проблемы" по украинскому сценарию из-за ухудшения отношений с Россией", заявил спикер Госдумы РФ Володин. Последние заявления российских властей стали самым жестким сигналом Армении за весь период правления Пашиняна. Российский диктатор уже не скрывает, что рассматривает курс Еревана на сближение с ЕС как стратегическую угрозу. Путин нервно "предложил" Армении провести референдум по европейской интеграции и членству в ЕАЭС. При этом главное прозвучало не в самом предложении, а в привязке к Украине. Кремль напомнил: попытка выхода из российской сферы влияния может завершиться горячим конфликтом. В Ереване эти заявления многие восприняли как завуалированную угрозу. Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Россия проводит в Армении "политическую операцию", обвинив РФ в попытке смены власти в стране.

Отдельную роль играет информационное воздействие. Публикации о возможных кампаниях российского вмешательства в выборы свидетельствуют, что Москва активно работает через социальные сети, медиа и политические структуры для ослабления позиций Пашиняна. Речь идет не только о классической пропаганде, а о масштабной кампании социальной инженерии – создания недоверия, поляризации и усталости в обществе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас уже заявляла об активности тех же сетей влияния, которые ранее работали в Молдове и Грузии.

Сигнал для всего постсоветского пространства

Особенность ситуации вокруг Армении заключается в том, что еще недавно она считалась одним из самых пророссийских союзников Москвы на постсоветском пространстве. Поэтому нынешнее бегство от Кремля имеет значение не только для Армении или для потери влияния РФ на одну страну. Ереван лишь входит в период постепенного дистанцирования, но если сможет постепенно выйти из российской орбиты, это станет сигналом для других постсоветских государств, что альтернатива Кремлю существует, а формальный статус "стратегического партнера" не гарантирует ни защиты, ни поддержки в критический момент. За этим особенно внимательно наблюдают в странах Центральной Азии, где также существует сложный баланс между какой-никакой "жизнью" с Москвой и желанием усилить контакты с Западом.

Украина: меньше российского влияния

Для Украины процессы в Армении имеют вполне практическое значение. Ведь важно, что Россия постепенно теряет способность удерживать контроль даже над традиционными союзниками. Это означает ослабление всей конструкции российского влияния на постсоветском пространстве. Также для Украины важен и аспект безопасности. Если на Кавказе уменьшается влияние Москвы и возрастает роль Запада, а России становится сложнее использовать регион как дополнительный инструмент геополитического давления.

И наконец – это важно психологически и политически. Успешный европейский курс Армении станет еще одним доказательством того, что страны постсоветского пространства могут постепенно выходить из орбиты Москвы даже после десятилетий зависимости. Для Украины это означает, что ее собственный выбор перестает выглядеть "исключением" и все больше становится частью более широкого антироссийского процесса.

США: большое оживление

После карабахского кризиса в Армении значительно ослабла вера в российские гарантии безопасности, и Вашингтон пытается использовать этот момент максимально прагматично. Ереван рассчитывает получить политические гарантии, инвестиции, логистические проекты и новую систему внешней поддержки. Именно это делает нынешнее усиление роли США одним из крупнейших стратегических вызовов для России на постсоветском пространстве за последние годы.

Особенно показательно, что переговоры между Ереваном и Баку все чаще проходят именно при участии США, а не России. Сам факт подписания мирных договоренностей между Арменией и Азербайджаном при активном американском посредничестве стал символическим ударом по многолетней монополии Кремля на урегулирование конфликтов на Кавказе. Для Москвы это выглядит как постепенная потеря статуса единого центра силы и главного арбитра в регионе.

США заходят на Южный Кавказ уже не только дипломатически, а через инфраструктуру, энергетику и проекты по безопасности. Заявления представителей администрации Дональда Трампа о возможности американского участия в управлении Зангезурским коридором и аренды на 100 лет стала значительно важнее очередного дипломатического комментария. Вашингтон впервые настолько открыто предложил себя в качестве внешнего гаранта стабильности на Южном Кавказе.

Для США это возможность одновременно решить несколько стратегических задач – постепенно вытеснять Россию из роли главного арбитра Кавказа. Москва десятилетиями строила систему, в которой именно Кремль определял баланс между Арменией и Азербайджаном, контролировал логистику, механизмы безопасности и военное присутствие. Также Вашингтон пытаются создать новый транспортный маршрут между Каспием, Турцией и Европой, который будет менее зависимым от России и Ирана.

Демонстративно-показательным был и визит в Армению в феврале 2026 года вице-президента США Джей Ди Вэнса. Так, было объявлено о масштабном соглашении в сфере ядерной энергетики. Речь идет о потенциальном пакете примерно на 9 миллиардов долларов. Все выглядит, что это не просто "помощь", а стратегическое вхождение США в энергетический сектор Армении. Соглашение открывает путь для американских компаний строить малые модульные реакторы и фактически вытеснять российское влияние в сфере атомной энергетики. Это одно из крупнейших американских геополитических мероприятий в регион за последние десятилетия.

Европа: постепенный заход на Южный Кавказ

В последние годы ЕС заметно усиливает присутствие в Армении. Блок предлагает стране до 2,5 млрд евро на финансирование инфраструктуры – более 10% ее годового ВВП. Брюссель увеличивает финансирование реформ, инфраструктурных проектов, программ модернизации государственного управления и экономической интеграции. Армения все активнее адаптируется к европейским стандартам – от правовой системы до энергетики и цифровой политики.

В самой Армении проевропейские настроения уже не выглядят маргинальными. Саммит European Political Community в Ереване стал для страны значительно важнее обычного дипломатического форума. Ереван впервые настолько открыто продемонстрировал готовность интегрироваться в европейское политическое пространство и участвовать в дискуссиях о безопасности континента, поддержке Украины и сдерживании России. Для Кремля это выглядело особенно болезненно, сам факт проведения крупного европейского форума в стране, где до сих пор расположена российская военная база, стал символом глубоких изменений в регионе.

Особенно важным сигналом стало подписание дорожной карты стратегического партнерства между Николом Пашиняном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Ключевая идея документа – постепенное формирование для Армении внеблокового статуса до 2030 года. По сути, это означает начало демонтажа системы зависимости от российских интеграционных структур.

Ситуация с пророссийским влиянием в Армении серьезно изменилась

Очередные парламентские выборы в Армении важны с точки зрения будущего этой страны, потому что по состоянию на сейчас мы видим, что страна фактически начала сворачивать совместные геополитические проекты с Россией. Зато Армения взяла четкий курс на Европейский Союз. Об этом говорит и официальная позиция, и политика действующей власти, и поддержка со стороны ЕС – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

По словам эксперта, особенно важным шагом был саммит стран ЕС, который недавно состоялся в Ереване. С самого начала почти мероприятия имели четкое антироссийское направление, и касались безопасности, энергетических и других стратегических вопросов. И то, что Армения принимала этот саммит, стало очень четким сигналом Москве. В России это увидели и оценили и начали фактически угрожать Армении "украинским сценарием".

"Очевидно, решение провести саммит именно в Ереване было сознательным. Мол, мы не обращаем внимания на ваши "зоны влияния" или "исторические границы", мы готовы идти туда, где нас ждут. И с этой точки зрения это действительно важный момент. Особенно если учитывать, что в Армении до сих пор расположена российская военная база, а сама страна становится ключевой для ослабления российского влияния на Кавказе. И все это чрезвычайно важно не только для Армении, но и для всего региона и Европы в целом", – считает Александр Леонов.

Эксперт указывает, что очевидны попытки России повлиять на ход избирательной кампании и результаты выборов, ведь пророссийские настроения в Армении присутствуют. Но вопрос в том, насколько они могут существенно повлиять на результаты в нынешней ситуации. Ведь это не первые выборы, которые проводит Никол Пашинян. После поражения в войне за Нагорный Карабах он уже проводил досрочные выборы и, что важно, выиграл их. Фактически он получил карт-бланш от общества на завершение войны, которая длилась десятилетиями. Еще один важный фактор. Значительная часть армян, которые ранее были настроены пророссийски, теперь считают, что Россия их предала. И это будет существенно влиять на результаты выборов. Тем более, что сейчас Армения имеет достаточно ощутимые экономические достижения. Ее экономика находится на подъеме, а это также важный фактор для избирателя.

"Сейчас у Пашиняна есть на чем строить свою политическую игру. И это очень напоминает ситуацию с Украиной после российской агрессии против Крыма. До 2014 года большинство украинцев называли россиян "братским народом". После аннексии Крыма и начала войны ситуация кардинально изменилась. Так же, я думаю, изменилось отношение значительной части армян к России после того, как Москва не пришла им на помощь. И очень показательной была встреча Пашиняна с Владимиром Путиным в Москве, когда премьер Армении фактически публично демонстрировал различие между армянской и российской моделями. Особенно красноречивой была реакция Путина, когда Пашинян говорил о демократии, честных выборах и отсутствии запрета социальных сетей. И это, по моему мнению, свидетельствует о том, что ситуация с пророссийским влиянием в Армении уже серьезно изменилась", – подчеркивает Леонов.

Что касается того, что Путин фактически угрожал Армении сценарием Украины, то по словам Александра Леонова, Кремль всегда рассматривал подобный сценарий в отношении стран, входящих в ОДКБ. Кстати, именно после Революции Достоинства в Украине в устав ОДКБ внесли изменения, где фактически прописали возможность помощи режимам в случае внутренних беспорядков или "незаконных революций". И этот механизм, по сути, сработал в Казахстане в январе 2022 года.

"Армения фактически уже начала реализацию выхода из ОДКБ. Об этом в Ереване говорили еще после поражения в войне с Азербайджаном. И Россия уже открыто заявляет, что переговоры Армении с Европейским Союзом несовместимы с участием в других структурах. С этой точки зрения мы видим начало конца российских геополитических проектов на постсоветском пространстве. СНГ давно превратилось в аморфную структуру, а ОДКБ фактически прекратило существование как система коллективной безопасности после того, как Украина провела операцию на Курщине. Тогда ни одна страна не пришла России на помощь, хотя устав ОДКБ формально это предусматривал. Но выход Армении будет означать, что процесс распада уже стал необратимым. Именно поэтому и звучат эти угрозы", – считает Леонов.

По его словам, распад российского влияния на постсоветском пространстве уже не выглядит гипотетическим сценарием. Это вопрос времени. Фактически только Беларусь остается в зоне прямого влияния Кремля из-за авторитарного характера режима. Другие страны после 2022 года начали активно дистанцироваться от России. То же самое делает Казахстан. Показательным был визит председателя КНР Си Цзиньпин, после которого был подписан меморандум, где Китай прямо заявил о готовности защищать национальную безопасность Казахстана. Это был очень четкий сигнал Москве. Центральная Азия сейчас активно диверсифицирует свои связи. Страны региона проводят отдельные саммиты, развивают сотрудничество с Китаем, Турцией и Европейским Союзом. Вскоре должен состояться саммит тюркских государств с участием Реджеп Тайип Эрдоган.

"Проблема для России даже не только в том, что эти страны перестают видеть в ней выгоду. Они начинают видеть в России угрозу. И именно это является главным фактором", – констатировал Леонов.