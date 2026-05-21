Такого с курсом в Украине еще не было: официальный доллар вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс доллара на 22 мая до 44,23 грн. Это на 1 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины.

Видео дня

Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 44,22 грн, который действует 21 мая.

В то же время, большинство крупных банков уже сегодня продают доллар по курсу около 44,5 грн. В частности, по данным "Минфина":

ПриватБанк – 44,45 грн;

Таскомбанк – 44,53 грн;

Сенс Банк – 44,45 грн;

Юнекс Банк – 44,46 грн;

Правекс Банк – 44,3 грн;

ПУМБ – 44,6 грн;

Укрсиббанк – 44,45 грн;

Универсал Банк – 44,45 грн;

Райффайзен Банк – 44,43 грн;

абанк – 44,5 грн.

В покупке же стоимость валюты в ряде учреждений находится в непосредственной близости к 44 грн. Так:

ПриватБанк – 43,85 грн;

Таскомбанк – 44,01 грн;

Сенс Банк – 44,02 грн;

Юнекс Банк – 43,45 грн;

Правекс Банк – 43,9 грн;

ПУМБ – 44 грн;

Укрсиббанк – 43,9 грн;

Універсал Банк – 43,95 грн;

Райффайзен Банк – 43,95 грн;

абанк – 43,8 грн.

При этом следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара до конца недели

В среднем же, 21 мая банки покупают доллар по 43,98 грн, а продают по 44,44 грн. Обменники же определили курс этой валюты в средние 43,64/44,11 грн.

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 24 мая) стоимость валюты в украинских банках и обменниках может заметно изменится. По прогнозу, она будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Впрочем, только при условии, что дизайн и элементы защиты таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!