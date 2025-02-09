Плакат с Усиком вынесли после боя знаменитых супертяжей. Что произошло и при чем тут украинец

41-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 КО) предложил своим фанатам выбрать соперника для своего последнего, 50-го поединка в профессиональной карьере. Выиграв 49-й бой против 34-летнего шведа Отто Валлина (27-3, 15 КО) Дерек вынес в ринг фотографию Александра Усика, а также экс-чемпиона Энтони Джошуа и обладатель временного титула WBA Даниэль Дюбуа.

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Чисора поинтересовался у зрителей, с кем они хотят увидеть его следующую схватку и большинство проголосовало за украинца. Кандидатура Джошуа тажке собрало прилично голосов. а вот вариант с Дюбуа им не понравился.

Напомним, что бой Чисора – Валлин завершился победой британца единогласным решением судей. По ходу встречи он дважды отправил шведа в нокдаун, при чем первый раз вышел невероятно эпичным.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года Дерек добыл сенсационную победу над соотечественником Джо Джойсом (16-3, 15 КО). 10-раундовый поединок в Лондоне на О2 Арене завершился единогласным решением судей 97-92, 96-94, 96-94.

Напомним, что 1 ноября 2020 года Чисору проиграл украинскому чемпиону Александру Усику – 117:112, 115:113, 115:113.

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