Усик сделал заявление про 'Шахтер' перед полуфиналом Кубка Украины

Александр Усик (23-0, 14 КО), который является только чемпионом мира по боксу, но и официально числится игроком "Полесья" дал комментарий перед полуфинальной игрой житомирской команды в Кубке Украины против "Шахтера". Он заявил, что прошлые победы над донецким клубом не дают никаких гарантий успеха в КУ.

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По словам Усика, у "Полесья" было уже три победы над "Шахтёром", но это не повод расслабляться:

"Мне кажется, "Шахтеру" "Полесье" уже снится. Но "Шахтер" – это очень сильная команда, и то, что мы их победили три раза, ничего не говорит. Надо побеждать, надо выходить хорошо, с хорошим настроением, с победным и играть очень хорошо. Еще раз повторю: "Шахтер" очень сильная команда", – цитирует боксера пресс-служба "Полесья".

Как сообщал OBOZ.UA, полуфинал Кубка Украины между "Полесьем" и "Шахтёром" состоится 23 апреля в Житомире. Встречу примет житомирский Центральный стадион. Старт игры в 18:00. Усик ещё не выходил на поле в официальных матчах.

Стоит отметить, что с 2023 года "Полесье" не проигрывало дончанам – но в кубковых играх статистика отходит на второй план.

В 1/4 финала "Шахтер" выиграл в сложном поединке против "Александрии" в дополнительное время со счетом 1:0. В напряженном матче донецкий клуб сумел найти свой шанс в экстратайме. Отличился Кевин.

Напомним, что финал Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025 впервые в истории пройдет на в Житомире.

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