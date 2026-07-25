Усик сделал официальное заявление, будет ли баллотироваться в президенты Украины

Бывший обладатель чемпионских титулов в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что не собирается участвовать в выборах президента Украины. 39-летний боксер опроверг слухи, появившиеся после публикации результатов одного из социологических опросов.

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Во время интервью журналистам с Youtube-канала ФК "Полесье" Усика спросили не только о недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, но и о политических перспективах. Украинец рассказал, что беседа с американским лидером носила исключительно спортивный характер.

По словам Усика, они обсуждали бокс, легендарных спортсменов 1960–1970-х годов и современное поколение тяжеловесов. Он также вспомнил, что в разговоре с Трампом пошутил о том, что размеры не имеют решающего значения.

В завершение интервью чемпиону напомнили о результатах опроса, согласно которым 6% украинцев готовы были бы проголосовать за него, если бы он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

В ответ Усик дал однозначный ответ, исключив возможность участия в президентской кампании.

"Если бы у меня была такая мысль, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины", – заявил крымчанин.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года Усик, рассказывая о планах после завершения карьеры, заявил, что не рассматривает для себя должности ниже поста главы государства.

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