Усик подтвердил, что собирается стать президентом Украины. Видео

Непобедимый украинский чемпион Александр Усик рассказал о планах после завершения карьеры и обозначил возможное направление дальнейшей деятельности. Боксер заявил, что не рассматривает для себя должности ниже поста главы государства.

Александр сообщил, что намерен еще несколько лет выступать на профессиональном ринге, после чего планирует работать на государство. В ответ на ироничный вопрос Андрея Беднякова о возможной должности мэра Конотопа он подчеркнул, что это для него не уровень.

"Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда идти", – заявил Усик в эфире Youtube-канала Беднякова, спровоцировав аплодисменты в студии.

Также спортсмен описал, каким видит идеальное завершение карьеры. Он заявил, что хочет собрать "всех топовых журналистов Британии и США", которые писали о нем и сопровождали его на протяжении лет, пригласить их в Украину и поблагодарить за поддержку.

По словам Усика, он намерен сказать им, что уходит "из бокса как профессиональный спортсмен", однако не покидает бокс как человек, связанный с этим видом спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, свой следующий поединок Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Бой по правилам бокса, который получил название "Glory in Giza", официально состоится 23 мая в египетской Гизе.

Накануне ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, сделал прогноз на эту схватку.

