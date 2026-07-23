Стало известно, сколько украинцев готовы проголосовать за Усика на президентских выборах

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик (25-0, 16 КО) замкнул топ-5 лидеров потенциальной президентской гонки в Украине. Согласно данным июльского опроса социологической группы Rating за 39-летнего спортсмена готовы отдать голос 5,9% всех опрошенных и 6,9% респондентов, которые намерены участвовать в выборах и уже определились со своим выбором.

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Результаты свидетельствует, что Усик остается одним из самых популярных общественных деятелей страны и входит в число потенциальных кандидатов с наибольшим уровнем поддержки среди участников опроса.

Лидером опроса стал действующий президент Владимир Зеленский, которого поддержали 22,3% всех участников исследования и 26,1% среди определившихся избирателей. Вторую позицию занял Валерий Залужный с показателями 14,9% и 17,4% соответственно. Далее расположились Михаил Федоров (13,4% и 15,7%) и Кирилл Буданов (7,2% и 8,5%).

После Усика в рейтинге следуют Петр Порошенко (4,6%), Игорь Терехов (4,3%), Дмитрий Разумков (3,7%) и Андрей Билецкий (2,3%).

Отдельно социологи оценили уровень доверия к боксеру. По состоянию на июль 2026 года Александру Усику полностью или скорее доверяют 54% опрошенных украинцев, тогда как не доверяют 31%. Еще 8% заявили, что не знают спортсмена, а 7% затруднились с ответом.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле этого года Усик, рассказывая о планах после завершения карьеры, заявил, что не рассматривает для себя должности ниже поста главы государства.

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин заявлял, что Александр твердо настроен провести свой последний бой с Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). В Бронзовом бомбардировщике, как называют американца, наш соотечественник видит своего последнего соперника на профессиональном ринге.

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