Усик раскрыл секрет, почему он помогает Джошуа

После поражений в титульных боях с Усиком Энтони Джошуа пересмотрел свой подход к карьере и продолжил работу над ошибками. Александр заявил, что уважает британца за готовность меняться и именно поэтому помогает ему во время подготовки к поединкам.

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В интервью Усик назвал Джошуа своим братом и отметил, что после поражений британец не искал оправданий, а брал ответственность на себя.

"Эй Джей понимает: если ты допустил ошибку, это только твоя ошибка. Ты должен измениться", — сказал Усик в интервью All Out Fighting.

Украинский боксер подчеркнул, что считает ошибки важной частью развития спортсмена. По его мнению, неудачи помогают становиться сильнее, если человек делает выводы и меняет подход к работе.

Усик также отметил, что Джошуа не отличается высокомерием и продолжает совершенствоваться, несмотря на статус одного из самых известных боксеров современности. Именно это, по словам украинца, стало главной причиной их хороших отношений после двух очных поединков.

Кроме того, чемпион подчеркнул трудолюбие британца и его готовность менять себя ради новых результатов.

В конце прошлой недели Джошуа и Тайсон Фьюри провели разминочные поединки перед ожидаемым очным противостоянием. Джошуа во втором раунде нокаутировал албанца Кристиана Пренгу, а Фьюри досрочно победил поляка Мариуша Ваха.

Ранее сообщалось, что стороны подписали контракт на бой, который планируется провести в четвертом квартале 2026 года. По словам промоутера Эдди Хирна, наиболее вероятной датой является ноябрь, а местом проведения станет Великобритания.

Также Усик высказался о будущем поединке Джошуа и Фьюри, заявив, что ожидает победу Энтони нокаутом в шестом раунде.

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