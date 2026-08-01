В текущем году российско-украинская война не закончится. Москва намерена продолжать агрессию до достижения своих целей.

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Такое заявление сделал депутат государственной думы РФ Виктор Соболев. По его словам, Россия намеревается "выйти на западные границы Украины".

Что сказал Соболев

Депутат госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев заявил российским пропагандистам об отсутствии предпосылок для завершения войны РФ против Украины в этом году. Россия, мол, намерена продолжать агрессию до достижения "поставленных целей" – а они постоянно меняются и растут вместе с аппетитами агрессора, судя по заявлениям спикера.

Так, представитель страны, чья армия который год не может захватить Малую Токмачку, а просачивание в небольшие села, где до войны жили несколько сотен человек, называет "стратегическим успехом", замахнулся на продвижение до Львова и Ужгорода.

"Никаких предпосылок к завершению "СВО" [в 2026 году] пока нет. Нужно достичь целей "специальной военной операции". По моему мнению, это выход на западные границы Украины", – заявил Соболев.

По его мнению, без оккупации Россией всей Украины Европа "не даст спокойно жить" государству-агрессору. По этой же причине Соболев, сидящий в Москве, предпочитает и дальше посылать на смерть "пушечное мясо", набранное в российской глубинке.

"Дальность дронов становится все больше, и той зоны безопасности, ради которой сейчас наши войска отодвигают границу, явно будет недостаточно. Европа не оставит возможности спокойно жить. Если мы согласимся на какое-то перемирие сейчас, то мы через год обречены на более страшную и кровавую войну", – сказал Соболевкак привычно выдавая Россию, напавшую на соседнее государство, за "жертву" внешней агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский озвучил цифры потерь Украины и России в войне.

По его словам, потери РФ приближаются к 1 миллиону 600 тысячам, практически половина – около 700 тысяч – погибшие.

Что касается потерь Украины, президент назвал очень ориентировочные цифры – около 50 тысяч погибших военных, а также около 400 тысяч раненых, добавив, что оценить реальные потери очень сложно из-за большого количества пропавших без вести воинов.

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