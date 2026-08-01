Усилили контроль и ограничения: в Украине с 1 августа банки изменили правила

С 1 августа 2026 года украинские банки ужесточают контроль за финансовыми операциями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Клиентам с повышенным уровнем риска будут поэтапно ограничивать ежемесячные лимиты на переводы.

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Новые правила предусмотрены Меморандумом об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг, подписанным 14 мая. Главная цель изменений — борьба с "теневыми" схемами и уклонением от уплаты налогов.

Кто попадает под особый контроль?

Внимание финансовых учреждений будут привлекать не все бизнесмены. Под первоочередную проверку и статус "повышенного риска" попадут:

Вновь созданные ФЛП и предприниматели, возобновившие активные расчеты после длительного перерыва.

и предприниматели, возобновившие активные расчеты после длительного перерыва. Клиенты, чьи денежные потоки не соответствуют заявленным КВЭДам или реальным масштабам бизнеса.

или реальным масштабам бизнеса. Операции, осуществляемые в нетипичное время или имеющие другие признаки риска.

Для анализа банки будут использовать информацию из государственных реестров и налоговых баз данных. В случае подозрительных транзакций от предпринимателя будут требовать подтверждающие документы (договоры, отчетность, чеки).

Какие лимиты вводятся для рисковых клиентов?

Ограничения будут вводиться в два этапа (через 3 и 6 месяцев после подписания Меморандума):

Категория клиентов (с риском) Начальный лимит (в месяц) Окончательный лимит (в месяц) ФЛП 1-й группы до 600 тыс. грн до 400 тыс. грн ИП 2-й и 3-й групп до 3 млн грн до 1 млн грн Компании с признаками «оболочек» до 5 млн грн до 2 млн грн

Примечание: Провести операцию на сумму, превышающую лимит, можно будет при условии предоставления банку документов об официальном происхождении средств.

Кого изменения не коснутся?

Для добросовестного бизнеса условия обслуживания останутся прежними. Лимиты не будут применяться к индивидуальным предпринимателям, которые:

ведут реальную деятельность в соответствии с зарегистрированными КВЭДами;

своевременно уплачивают налоги и имеют официальных работников;

могут четко подтвердить происхождение средств и назначение платежей.

Как ранее писал OBOZ.UA, Государственная налоговая служба (ГНС) рассылает украинцам письма с просьбой объяснить источник дохода. После разъяснений только за май те, кто получил такие письма, открыли 391 ФЛП.

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