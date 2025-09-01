Усик проведет еще 5 боев? Близкий друг чемпиона поделился мнением о карьере супертяжа

Украинский представитель полутяжелого веса Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) выразил мнение о том, что Александр Усик способен провести еще пять боев на профессиональном ринге. Близкий друг нашего чемпиона отметил, что 38-летний супертяж демонстрирует потрясающую форму.

Об этом Лапин-младший заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. 28-летний боксер добавил, что очень многое будет зависеть от мотивации и тех целей, которые перед собой ставит Усик после того, как он стал трехкратным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

"Судя по тому, как Александр проходит последние подготовки, я уверен, у него еще очень много сил отбоксировать еще как минимум пять боев, я бы сказал. Но это всё зависит от Александра и его мотивации. То, что я видел в последний раз, то он еще может и готов выиграть абсолютно у всех. Нельзя сказать, что еще пять боев – это эксклюзивная информация от меня. Это мое мнение", – сказал Лапин-младший.

Накануне Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от Усика срочно предоставить новое медицинское заключение. Это случилось после того, как в сети появилось видео, где украинский чемпион пляшет на сцене вместе с певцом Иво Бобулом и играет в футбол в благотворительном матче вместе с другими украинскими звездами.

24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Джозефом Паркером (36-3, 23 КО), однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. Также стало известно, что новозеландец определился со следующим соперником.

В свою очередь, промоутер Александр Красюк призвал супертяжа немедленно завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

