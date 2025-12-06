СМИ: Зеленский и представители Трампа говорили о территориях и гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу, 6 декабря, двухчасовой телефонный разговор с советниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во время него стороны обсуждали вопросы территорий и гарантий безопасности.

Видео дня

Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника, осведомленные о ходе разговора. Там напомнили, что он состоялся после пятичасовой встречи Уиткоффа и Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве во вторник.

Источник СМИ, непосредственно владеющий информацией, сообщил, что Уиткофф и Кушнер собрали информацию от обеих сторон и надавили на Путина и Зеленского, чтобы они пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения.

Подробности переговоров

Обсуждение территориального вопроса было сложным, сообщил источник. Россия все еще требует от Украины вывести войска из контролируемых ею частей Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этого вопроса.

Другим ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины. Один источник сообщил, что стороны достигли значительного прогресса и приблизились к соглашению, но нужно еще поработать, чтобы обе стороны одинаково толковали проект гарантий безопасности.

"Главными сложными вопросами являются территориальные вопросы и гарантии безопасности. Мы стремимся, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми", – заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Что будет дальше

Ожидается, что начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь СНБО Рустем Умеров вернутся из Майами в Европу и в понедельник проинформируют Зеленского в Лондоне о предложениях США.

"Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм", – сказал Axios украинский чиновник.

Дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже на этой неделе.

"Переговоры будут продолжаться, и личные встречи имеют решающее значение", – сказала Стефанишина.

Что предшествовало

5 декабря состоялась шестая встреча украинской и американской сторон за последние две недели. В ней приняли участие специальный посланник по вопросам мира Стив Уиткофф, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

Стороны обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны. Также представители Киева и Вашингтона согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения устойчивого мира.

6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пообщался в телефонном режиме с представителями команды президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Речь шла, в частности, о "ключевых вещах, которые могут гарантировать окончание войны". В разговоре также принимали участие Андрей Гнатов и Рустем Умеров.

Зеленский отметил, что Украина настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Мэтью Уитакер сделал новое заявление о возможности мира в Украине. По его словам, Киев и Москва сейчас якобы "ближе, чем когда-либо" к заключению мирного соглашения о прекращении войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!