Усик потребовал бой за миллиард долларов, назвав соперника. Видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик (24-0, 15 КО) заявил, что готов провести трилогию с Тайсоном Фьюри только при гонораре в один миллиард долларов. Украинский боксер также высказался о возможном поединке Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, отдав предпочтение победе Джошуа.

В интервью Youtube-каналу The Stomping Ground 39-летний крымчанин подчеркнул, что победа Фьюри в бою против Махмудова есть победа, неважно, каким образом она была добыта.

"Возможно, многие хотели увидеть, как Тайсон его нокаутирует. Я тоже. Но по итогам 12 раундов Тайсон выиграл", – сказал украинец.

В ответ на вопрос интервьюера про возможную трилогию с Фьюри, Усик сказал: "Жадное пузо, дай мне миллиард долларов, ты получишь трилогию".

Реагируя на информацию, что следующий бой Тайсон должен провести с Джошуа, Усик отметил, что контракт на потенциальный бой Фьюри и Энтони пока не подписан.

Как сообщал OBOZ.UA, в следующем поединке Усик продерется с кикбоксером из Нидерландов Рико Верхувеном (1-0, 1 КО). Бой пройдет в Египте 23 мая. На кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, что Украинец Александр Усик 19 июля минувшего года победил Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Наш соотечественник в седьмой раз подряд побил соперника, который представлял Великобританию.

