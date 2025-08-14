Усик отказывается от чемпионского пояса: промоутер Паркера выступил с заявлением

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО), вероятнее всего, не будет защищать пояс Всемирной боксерской организации (WBO), которая обязала украинца подраться с Джозефом Паркером (36-3, 23 КО). Наш соотечественник освободит титул, который новозеландец оспорит с Мозесом Итаумой (12-0, 10 КО).

Такой прогноз в интервью Sky Sports сделал промоутер Паркера Дэвид Хиггинс. По его словам, представители Усика не проявляют заинтересованности в проведении боя Александра с Джозефом, несмотря на обязательство начать в течение 30 дней (начиная с 24 июля) переговоры по организации поединка.

"Команда Усика молчит, не занимается никакими делами, не ведет никаких переговоров. Все указывает на то, что Усик не хочет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO. Таково общее мнение. Думаю, Джозеф проведет бой с Мозесом Итаумой, это лишь вопрос времени. Мозес молод и не обладает таким послужным списком, как Джозеф, поэтому все зависит от того, как лягут карты и будет ли это правильным решением", – сказал Хиггинс.

Отметим, что директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин рассказал, что уже идут переговоры о следующем бое Усика. А бывший промоутер боксера Александр Красюк заявил, что выступает за окончание Александром профессиональной карьеры.

Интересно, что в Саудовской Аравии сразу отказались от этого боя Усика и Паркера. Также Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО), который недавно вызвал Усика на третий бой, резко передумал возобновлять карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик вернулся в Украину после боя с Даниелем Дюбуа и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

