Усик отреагировал на российский удар по Киево-Печерской лавре. Видео

Обладатель титулов в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал российскую атаку на Киево-Печерскую лавру, в результате которой был поврежден Успенский собор. Украинский боксер заявил, что удар по святыне стал ударом по истории, вере и духовным ценностям украинцев.

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Усик назвал своей первой реакцией на произошедшее боль. По его словам, российские власти годами говорили о Лавре как о святыне и символе общей веры, однако подобные заявления несовместимы с атакой на религиозный объект.

"Если место для тебя святое, ты не запускаешь туда дрон. Это удар по нашей истории, вере, месту молитвы, по внутренней опоре многих украинцев", – сказал Усик в эфире 24 канала.

Боксер также отметил, что считает Киево-Печерскую лавру особым местом в своей жизни.

"Я православный христианин. Для меня Лавра — место силы, место, куда я приходил помолиться. Часть украинской истории и веры, часть нашей земли", – подчеркнул спортсмен.

Отвечая на вопрос о значении подобных атак, Усик заявил, что сила армии не определяется ударами по мирным людям и религиозным святыням.

"Сильная армия не доказывает свою силу ударами по спящим людям и по местам, куда люди приходят к Богу. Но веру не сломаешь дроном, молитву не сожжешь", – уверен непобедимый чемпион.

По словам Усика, такими действиями Россия лишь демонстрирует миру, за что борются украинцы.

Ранее Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" опубликовал момент попадания российского беспилотника в Успенский собор во время атаки в ночь на 15 июня.

В результате удара возник пожар, были повреждены элементы интерьера храма, включая иконостас, росписи и фрески. После обстрела из собора эвакуировали древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы. Для посетителей комплекс временно закрыли.

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