'Усик не планировал драться': промоутер Дюбуа сделал заявление о бое за абсолютное чемпионство

Поединок Александра Усика (23-0, 14 КО) и Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе может состояться не ранее конца лета. Именно на этот период наш соотечественник планирует свое возвращение на ринг после реванша с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

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Об этом в интервью YouTube-каналу Box Nation заявил промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела Дюбуа, подчеркнул, что в команде Усика и сам украинец заинтересованы в организации поединка за все пояска королевского дивизиона.

"На следующей неделе мы решим, что делать дальше. Команда Усика ясно обозначила свою позицию. Я встречался с ними, и они хотят этот бой. На кону все четыре пояса, был большой ажиотаж после их первого боя и все эти разговоры вокруг него. С тех пор Дюбуа, который никогда не уклонялся от вызовов, хочет этот бой. Вот почему он принял бой с Паркером, чтобы заслужить этот шанс. В конце концов, Усик не планировал драться до конца лета или осени", – заявил Уоррен.

Напомним, боксеры уже выходили на ринг в августе позапрошлого года. Тогда Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде, а Даниель отметился грязным ударом ниже пояса.

Ранее стало известно, что Усика могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самый необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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