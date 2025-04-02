'Усик? Кто это? Трехкратный чемпион ОИ по боксу сделал удивительное признание

Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Савон признался, что не знает имен топовых боксеров современности, таких как Александр Усик (23-0, 14 КО). Кубинец, который выиграл "золото" Барселоны-92, Атланты-96 и Сиднея-2000 в тяжелом весе, отметил, что следит за спортом только на родине.

Видео дня

Об этом Савон заявил в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова". Один из трех трехкратных победителей ОИ (вместе с соотечественником Теофильо Стивенсоном и венгром Ласло Паппом) при этом добавил, что наверняка смог бы узнать действующих чемпионов в лицо.

"Иногда я смотрю бокс тут, на Кубе, но вспомнить фамилии я не могу. Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Александр Усик – кто это? Я не знаю этих боксеров. Возможно, если бы я их увидел, то узнал бы. А так – нет, я не знаю этих боксеров", – сказал Савон.

Недавно Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков. Также украинец выразил готовность подарить все свои пояса президенту США Дональду Трампу, если это поможет восстановить мир в нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ выяснили, где сейчас находится пояс Александра Усика после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме во время встречи 28 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!